Ce samedi 7 février, Mercure et Neptune bouleversent ce signe de Terre : amour, travail, argent en jeu

Ce samedi 7 février 2026, le ciel astrologique braque ses projecteurs sur les natifs du Taureau. Deux planètes clés, Mercure et Neptune, s’entremêlent pour créer une ambiance particulière, à mi-chemin entre réalisme terre-à-terre et rêverie totale.

Ce signe bon vivant, généralement prudent, se retrouve au cœur d’une journée annoncée comme mouvementée mais riche en bonnes nouvelles, à condition de rester lucide en amour, au travail et dans la gestion de ses affaires. Derrière cette promesse lumineuse se cachent tout de même quelques pièges subtils.

Pourquoi Mercure et Neptune révolutionnent la journée du Taureau

En astrologie, Mercure gouverne la façon de penser, de communiquer et de traiter l’information ; c’est la planète du mental. Chez le Taureau, son énergie prend souvent une forme pratique et méthodique, avec une communication réfléchie et stable. Face à elle, Neptune apporte l’idéal, l’inspiration mais aussi le flou, ce qui crée aujourd’hui un contraste marqué entre les rêves et la réalité.

« En amour, sous l’influence de Neptune, vous rêvez d’un idéal qui pourrait perturber votre relation ; il est profitable de reconnaître les qualités de votre partenaire pour éviter des tensions inutiles », prévient l’horoscope du Taureau cité par Marie Claire. L’interprétation ajoute : « Neptune, planète d’idéalisme et d’illusion, vous poussera à rêver d’un amour parfait, qui échappe aux contingences matérielles et ne prenne pas une ride au fil du temps. Bref, vous n’aurez pas les pieds sur terre, et c’est votre couple qui pourrait en pâtir. » Pour les célibataires, le message reste direct : « Prenez conscience des qualités de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, attention si c’est un collègue de travail qui éveille votre intérêt. Veillez à ne pas mettre votre situation professionnelle en péril pour un rêve qui se révélera sans consistance ! » Malgré ces mises en garde, la journée reste portée par une belle dynamique, puisque « votre vie professionnelle sera positive, active, et vos relations de travail concluantes. Votre ardeur, votre foi en la réussite des entreprises galvanisera tout un chacun. »

Mercure et les finances du Taureau ce samedi

« Sur le plan financier, l’efficacité de Mercure vous permettra de mener des opérations risquées qui s’avéreront fructueuses », annonce encore l’horoscope. « Secondé par les excellents influx de la planète Mercure, vous ferez preuve d’une remarquable efficacité dans la gestion de vos finances. Vous pourrez mener à bien une opération qui comportait de gros risques au départ. » Ces prévisions s’accordent avec l’image d’un Taureau méthodique, capable de peser chaque engagement avant de se lancer.

Mercure et les enfants : un dialogue apaisé pour le Taureau

« Grâce au soutien de Mercure, vos rapports avec vos enfants iront en s’améliorant. Malgré vos multiples soucis et obligations, passez plus de temps avec vos chérubins. Il est très important de leur parler et de prendre part à leurs intérêts ou à leurs activités diverses. » Comme Mercure symbolise aussi la communication et l’intellect, cette journée encourage les Taureau à créer des échanges simples, à l’écoute, pour ancrer l’intensité du ciel du jour dans un quotidien plus doux.