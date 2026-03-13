Ces 2 accessoires à moins de 9 € chez B&M évitent ces traces grises avant l'état des lieux sur vos murs

Derrière la porte d’entrée, ce mur blanc marqué par la poignée finit par coûter cher en peinture ou en caution. Ce lot de bloques‑porte B&M à petit prix promet une solution plus maligne.

Un mur blanc derrière la porte d’entrée, la poignée qui claque trop fort, et cette tache grise qui s’élargit au fil des mois. Dans beaucoup d’appartements, ce coin de mur finit par se couvrir de coups et de traces sans que l’on s’en rende vraiment compte, jusqu’au jour où l’on doit rendre les clés ou refaire la peinture.

Pourtant, il suffit souvent de deux petits accessoires posés au sol pour régler cette micro‑galère du quotidien. Parmi les solutions simples et pas chères, un bon plan ressort en magasin discount : un lot de deux bloques‑porte chez B et M, affiché à seulement 8,99 €, qui promet d’épargner ces fameuses marques sur les murs.

Bloque porte B et M : arrêter la porte avant que le mur ne trinque

Le principe d’un bloque porte B et M, ou d’une butée de porte, reste ultra simple : la porte vient se caler contre l’accessoire avant d’atteindre le mur. Le choc est arrêté, la poignée ne cogne plus la peinture, les plinthes ou le papier peint, et les petites taches sombres à hauteur d’épaule mettent nettement plus longtemps à apparaître.

Cela sert partout où une porte claque régulièrement : entrée, couloir, chambre d’enfant, salle de bain, salon qui donne sur un balcon. On garde la porte ouverte ou entrouverte sans bruit sec, sans sursaut des enfants, et surtout sans coups répétés au même endroit sur le mur, qui finissent par écailler la peinture.

Deux stop‑portes effet marbre NATURAL HOME à 8,99 € chez B et M

B et M, géant britannique du discount orienté maison et quotidien, propose un lot de 2 stop‑portes effet marbre signé NATURAL HOME. Fiche express : prix 8,99 € TTC, composition ciment, référence 517820, et une présentation en Click and Collect avec, selon le magasin choisi, la mention en stock, stock limité ou indisponible.

Le choix du ciment change vraiment l’usage. Le poids aide le stop‑porte à rester en place, même avec une porte lourde ou un courant d’air franc, là où des modèles légers glissent parfois. Il faut seulement éviter de le traîner sur un sol fragile, type parquet sensible ou revêtement vinyle, pour ne pas risquer de micro‑rayures ni de bruit désagréable. En prime, l’effet marbre reste très neutre et se marie facilement avec des murs blancs, du bois ou des touches noires.

Bien placer ces bloques‑porte et les alternatives selon votre logement

Pour que ces bloques‑porte fassent vraiment leur travail, il suffit de les poser là où la porte s’arrête naturellement, en testant doucement pour vérifier que la poignée reste à quelques centimètres du mur. Certains les utilisent à l’entrée pour éviter le coup systématique contre la cloison, d’autres dans le salon pour garder la porte ouverte, ou dans une chambre pour supprimer les claquements nocturnes.

Si vous êtes en location ou si votre sol est très délicat, d’autres solutions existent sans rien percer ni poser d’accessoire lourd au sol. En pratique, pour choisir :

bloque‑porte en ciment B et M pour portes lourdes, courants d’air et sols robustes ;

petites butées murales adhésives transparentes pour amortir la poignée sans trace au démontage ;

bagues de poignée souples qui se glissent autour de la poignée et protègent le mur de façon quasi invisible.