Ces baskets qui "changent" la forme du pied affolent TikTok : l'avertissement inquiétant des podologues

Sur TikTok, des baskets à empeigne extensible promettent un pied plus fin et affolent les ventes du printemps. Entre illusion d’optique et alertes de podologues, jusqu’où peut-on les adopter sans le regretter ?

Sur TikTok et Instagram, des vidéos avant/après montrent des pieds larges qui deviennent fins dès qu’ils glissent dans une nouvelle paire de baskets. En ce début de printemps, ces baskets qui changent la forme du pied s’imposent comme la tendance, promettant de redessiner la silhouette sans une pointe de talon. La promesse est séduisante et les paires s’arrachent déjà en ligne.

Elles misent sur un pied visuellement aminci, une jambe allongée et l’illusion d’une morphologie corrigée sans chirurgie. Dans le même temps, des podologues voient arriver ces modèles en consultation et parlent de « pied chewing-gum » pour décrire un pied trop mobile, mal tenu. Derrière la basket profilée, une question se pose : jusqu’où peut-on serrer ses pieds pour quelques centimètres en moins ?

Comment ces baskets affinent le pied

Le secret de ces sneakers seconde peau tient surtout aux matériaux. L’empeigne n’est plus en cuir ou en toile épaisse, mais en mesh ou en knit, des tricots techniques qui collent au pied. Une étude de l’Université de Milan, publiée en 2025, a mesuré une réduction visuelle de 1 à 1,5 cm de la largeur du pied selon les modèles.

Pour l’œil, cette maille unie agit comme un filtre. L’absence de coutures épaisses et d’empiècements latéraux gomme la largeur, quand la chaussure est monochrome. La légère compression rassemble les métatarses, un peu comme un collant gainant, et donne l’impression que le pied glisse vers l’avant. Associées à un pantalon cropped ou 7/8, ces baskets allongent la ligne de jambe.

Ce qui inquiète les podologues

Cette esthétique a un prix biomécanique. Sans renforts latéraux ni tige rigide, le pied manque de repères et peut s’affaisser vers l’intérieur ou l’extérieur à chaque pas. Les muscles profonds travaillent davantage pour stabiliser la marche, ce qui crée une fatigue progressive de la voûte plantaire, de la cheville et parfois du genou chez les personnes qui les portent toute la journée.

À l’avant, une maille trop serrée empêche les orteils de s’étaler, alors qu’ils devraient se déployer à chaque foulée pour garder l’équilibre. Cette compression répétée favorise le chevauchement des orteils et peut aggraver un début d’hallux valgus, cette déformation du gros orteil. Rougeurs, engourdissements ou tiraillements sous l’avant-pied en fin de journée sont des signaux à prendre au sérieux.

Les bons réflexes pour une mode pieds en sécurité

Pour limiter les risques, mieux vaut choisir des baskets à empeigne extensible dotées d’un boxer toe, c’est-à-dire un bout de chaussure structuré. En magasin ou chez soi, il suffit de pincer l’avant : s’il oppose une vraie résistance tout en laissant les orteils bouger librement, la forme respecte mieux le pied. Le talon doit aussi rester maintenu sans glisser.

Mieux vaut aussi alterner. Ces modèles peuvent accompagner une tenue où l’on montre ses chevilles, par exemple avec un jean 7/8, mais ils gagnent à rester occasionnels. Les porter d’abord quelques heures, observer si des marques rouges persistent ou si la voûte plantaire se plaint, et en cas de doute demander l’avis d’un podologue reste une stratégie prudente.