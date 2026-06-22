Cette fine couche de givre dans le congélateur plombe votre facture : j’ai découvert trop tard ce qu’elle coûtait
En laissant 3 mm de givre s’accumuler dans mon congélateur, j’ai vu ma facture d’électricité grimper sans comprendre pourquoi. Jusqu’au jour où un calcul très simple a tout changé.
Trois millimètres. À peine l’épaisseur d’une pièce de monnaie posée sur la tranche. Dans bien des cuisines, cette fine croûte blanche au fond du congélateur passe pour un détail, presque rassurant. Elle s’installe en silence, givrant les parois, tandis que la facture d’électricité grimpe doucement sans explication évidente.
Le coupable est pourtant sous les yeux : ce givre qui atteint 2 à 3 mm d’épaisseur. Selon l’ADEME, cette pellicule suffit à faire exploser la consommation du congélateur. Avant de dégainer la spatule, utile de mesurer ce que ces 3 mm coûtent vraiment.
Ce petit givre « innocent » qui faisait exploser la facture sans que l’on s’en rende compte
On croit souvent que la glace aide à garder le froid. Dans un congélateur, c’est l’inverse. Le givre forme un manteau isolant sur l’évaporateur, la pièce qui produit le froid. L’air circule mal, le thermostat « pense » que la température, en général -18°C, n’est pas atteinte et relance le compresseur. L’appareil tourne plus longtemps pour le même résultat.
Les chiffres donnent le vertige : l’ADEME estime qu’à partir de 3 mm de givre, la consommation du congélateur augmente de 30 à 40 %. Un modèle moyen avale déjà autour de 300 kWh par an, soit près de 60 €. Cette pellicule blanche ajoute environ 18 à 20 € par an, tout en fatiguant plus vite le moteur, alors que le froid alimentaire pèse déjà près d’un quart de la facture hors chauffage.
La routine « 20 minutes chrono » pour faire disparaître le givre sans galère
Bonne nouvelle : faire fondre ces 3 mm ne demande ni journée de ménage ni produits spéciaux. On débranche le congélateur, on place les aliments dans un sac isotherme, puis on met à l’intérieur une casserole d’eau bouillante sur un dessous-de-plat. Porte fermée une dizaine de minutes, la vapeur décroche le givre.
Il suffit alors de retirer la glace avec une spatule en plastique ou en bois, jamais avec un couteau ou un tournevis qui pourraient percer le circuit. Un coup de chiffon au vinaigre blanc, un court séchage, on rebranche. Environ 20 minutes à peine, à répéter dès que l’épaisseur atteint 2 à 3 mm.
Le plan anti-retour du givre : 5 gestes simples qui changent tout
Pour éviter que le givre ne revienne trop vite, quelques gestes valent de l’or : régler le congélateur à -18°C (chaque degré en moins ajoute 5 à 10 % de consommation), laisser refroidir les plats avant de les ranger, vérifier les joints avec une feuille de papier et dépoussiérer la grille arrière au moins une fois par an.
En bref
- ⚡ En laissant 3 mm de givre dans son congélateur, un foyer français constate une hausse inattendue de sa consommation électrique et de sa facture.
- 🧊 Le givre du congélateur agit comme un isolant, pousse le compresseur à tourner plus longtemps et entraîne une surconsommation pouvant atteindre 30 à 40 %.
- 💡 Une routine de dégivrage rapide, alliée à quelques réglages malins, suffit à limiter ce gaspillage d’énergie et à alléger durablement la facture du congélateur.
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