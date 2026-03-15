Chambre encombrée : ce lit coffre à 299 € chez Conforama cache l’astuce pour gagner de la place sans ajouter de meuble

Entre couettes, pulls et valises, la chambre se transforme vite en débarras. Ce lit coffre ASTON 140 × 190 à 299 € chez Conforama promet de libérer de l’espace sans meuble en plus.

Entre les pulls d’hiver, les couettes épaisses qui restent au pied du lit et les valises coincées dans un coin, une chambre finit vite par sembler minuscule. Le réflexe habituel, c’est d’ajouter une commode, un banc de lit ou une coiffeuse, ce qui grignote encore un peu plus la circulation.

Une solution moins évidente consiste à utiliser l’espace déjà là, sous le couchage. Conforama mise justement sur un lit coffre Conforama à 299 € qui transforme le lit en rangement caché, sans ajouter un seul meuble visible. Tout se joue sous le matelas.

Chambre encombrée : quand le lit devient votre meuble de rangement principal

Dans beaucoup d’appartements, la chambre mesure à peine plus de 9 ou 10 m². Dès que l’on ajoute une tête de lit volumineuse, un banc de lit ou une coiffeuse, le passage se resserre et la pièce ressemble à un couloir. Le lit occupe déjà la place centrale, le reste devient vite de trop.

Le principe du lit coffre est de garder la même empreinte au sol, tout en ajoutant un volume de rangement invisible. On conserve un couchage classique, mais l’espace sous le sommier accueille le linge de lit, les vêtements de saison ou les valises. C’est particulièrement adapté à un studio, une petite chambre parentale ou une chambre d’amis qui déborde.

Lit coffre ASTON 140 × 190 : 534 L de rangement caché pour 299 €

En ce moment, Conforama met en avant le lit coffre ASTON en 140 × 190 cm, tissu gris, proposé à 299 € jusqu’à la fin du mois de mars selon les stocks. Le style se veut naturel et contemporain : revêtement en tissu gris, lignes sobres, tête de lit intégrée d’environ 100 cm de haut. La structure en panneaux de particules, avec garnissage en mousse polyéther et ouate, forme un ensemble stable avec le sommier à lattes 2 × 15, prévu pour un usage courant à deux.

Sous le couchage, le vrai atout est le coffre annoncé à 534 L. De quoi ranger couettes, oreillers, linge de lit, vêtements hors saison ou même quelques valises, sans rien poser au sol. L’accès se fait par un sommier relevable monté sur vérins hydrauliques ; le mécanisme fonctionne correctement une fois le matelas en place, dont le poids aide à accompagner le mouvement. Le lit est livré en kit avec notice, et il vaut mieux prévoir un peu de temps, de la place au sol et une seconde personne pour l’assemblage.

Comment bien vivre avec ce lit coffre Conforama au quotidien

Pour ne pas se tromper de taille, trois questions aident : surface de la pièce, espace de circulation souhaité autour du lit et usage (nuit à deux tous les jours ou couchage plus occasionnel). Le format 140 × 190 cm de l’ASTON reste le plus simple à caser dans une chambre standard. Les dimensions hors tout annoncées à 201,5 × 146,5 × 100 cm permettent de tracer au sol l’emprise réelle avant de commander.

Côté confiance, ce modèle affiche une note moyenne de 4,3/5 basée sur 56 avis, avec un intérêt particulier pour les retours sur l’ouverture du coffre, le montage et la qualité de rangement. Conforama propose un retour sous 14 jours et une garantie légale de 2 ans, un cadre rassurant pour un achat volumineux. Reste à décider quelles couettes, quels vêtements hors saison ou quelles valises vous avez envie de faire disparaître sous le lit, pour retrouver enfin une chambre qui respire.