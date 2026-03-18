Chez Action, ce détail déco naturel à 3,99 € remplace ma nappe et bluffe tous mes invités à chaque repas

Fini les nappes tachées et le repassage à rallonge : ma table a changé de visage grâce à un simple plateau en rotin déniché chez Action. Comment ce petit rond naturel à moins de 4 € suffit désormais à structurer toute ma salle à manger ?

Dresser une jolie table sans passer son week-end à détacher une nappe, c’est un peu le rêve secret de beaucoup de foyers. Entre les taches de sauce, les verres renversés et le repassage interminable, le linge de table finit souvent roulé dans un placard alors qu’on aime tant recevoir autour d’une belle salle à manger.

Ce printemps 2026, la tendance déco fait justement la part belle aux matières brutes, aux tables laissées nues et aux accessoires naturels. Au cœur de ce mouvement, un détail repéré chez Action change complètement la façon de décorer : un simple plateau en rotin qui prend la place de la nappe. Et ce petit rond naturel change bien plus que l’apparence de la table.

Pourquoi la nappe n’est plus indispensable au quotidien

Longtemps, la nappe a servi à cacher le plateau de la table, protéger le bois et donner une allure plus “habillée” aux repas. Sauf qu’au quotidien, cela veut dire enchaîner les lessives, gérer les auréoles de vin et sortir le fer à repasser pour qu’elle reste impeccable. Beaucoup finissent par la garder seulement pour les grandes occasions.

Les collections maison de ce printemps privilégient au contraire les plateaux en bois brut ou les tables en verre laissées apparentes. L’idée : alléger le décor et créer un seul point d’accroche visuel, un centre de table structurant. C’est exactement le rôle que vient prendre le plateau en rotin Action, posé au milieu comme un socle.

Le plateau en rotin Action à 3,99 € qui remplace la nappe

Chez Action, ce détail se présente sous la forme d’un plateau en rotin tressé rond de 35 centimètres de diamètre, proposé autour de 3,99 €. Un modèle équivalent, baptisé SNIDAD chez IKEA, est affiché à 14,99 €, soit presque quatre fois plus cher pour un effet très similaire. De quoi adopter un centre de table chaleureux sans faire grimper le budget.

Issu du palmier Calamus cultivé en Asie du Sud-Est, le rotin est une fibre naturelle légère et solide, parfaite pour un usage quotidien. Sur une table en bois, le plateau crée un îlot déco pour regrouper bougies pilier, petits vases de fleurs de saison et serviettes joliment pliées. Sur une table en verre, il casse le côté froid et s’adapte aussi bien à une ambiance scandinave épurée qu’à un style bohème ou japandi.

Un accessoire naturel, facile à vivre, qui circule dans toute la maison

Contrairement à une nappe, l’entretien reste minimal : un dépoussiérage rapide à la brosse douce, puis une éponge légèrement humide une fois par mois suffisent à garder son éclat. Pas de machine à laver, pas de repassage, le plateau reste sur la table ou se déplace ailleurs selon les besoins, ce qui renforce cette nouvelle façon de penser une déco de table sans nappe.

Son format de 35 centimètres lui permet d’être réutilisé dans d’autres pièces, toujours avec la même douceur naturelle :

En vide-poche généreux dans l’entrée pour poser clés et courrier.

Comme support de plantes sur un rebord de fenêtre, pour rassembler de petits pots en terre cuite.

En organisateur sur le plan de travail de la cuisine pour regrouper huiles et épices.