Choisir un calendrier de l’avent : quels conseils appliquer ?

La période des fêtes est l’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches à l’aide d’un calendrier de l’avent. Quels conseils appliquer pour trouver celui qui plaira à coup sûr ?

Définir un budget

Le calendrier de l’avent est le parfait cadeau pour instaurer une ambiance festive bien avant Noël. Initialement dédié aux enfants, il a été repensé pour convenir à toutes les tranches d’âge. Vous pouvez désormais acheter un calendrier de l’avent pour vous faire plaisir avant l’heure ou pour l’offrir à vos proches. Dans l’un ou l’autre des cas, la question du budget mérite réflexion, même si ce type de cadeau a l’avantage d’être accessible à tous. Les modèles proposés sur Nature et découverte notamment sont proposés à partir d’une dizaine d’euros. Vous pouvez donc facilement faire des heureux sans vous ruiner. De nombreuses autres propositions sont disponibles si vous souhaitez dépenser plus en cadeaux.

Choisir un type de calendrier

Une fois la question du budget réglée, définissez le type de calendrier de l’avent. Vous disposez d’une palette de choix entre :

Les versions à accrocher, en papier ou en tissu, qui font office d’objets décoratifs durant la période des fêtes ;

Les coffrets en carton ou en bois, qui vous permettront de découvrir quotidiennement un cadeau et qui feront office de rangement une fois les fêtes passées.

Le type de contenant est loin d’être le seul élément à considérer. Attardez-vous également sur les décors utilisés. Adepte du calendrier de l’avent classique ? Portez votre choix sur un modèle sur le thème de Noël, tant sur le choix des dessins que de la couleur. Sinon, plusieurs designs intemporels et originaux sont à votre portée.

Tenir compte des goûts et des préférences

Il faut savoir que les calendriers de l’avent sont classés par thème, qui définissent à leur tour le type de cadeau auquel vous aurez droit.

Les calendriers de l’avent gourmands sont des basiques, mais non moins intemporels, sachant qu’ils séduisent petits et grands. Vous en sortirez quotidiennement des confiseries et des chocolats aussi délicieux les uns que les autres. Les gourmands d’un autre genre peuvent se tourner vers un calendrier de l’avent dédié aux vins, aux thés, aux miels, etc.

Si vous êtes plus fan de produits de beauté que de gourmandises, vous avez le choix parmi différentes box contenant des cosmétiques bio ou classiques.

Savez-vous qu’il existe également des calendriers de l’avent qui vous permettent de vous offrir des bijoux ? Pourquoi ne pas les essayer ?

