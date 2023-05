Quelles sont les chaussures plates à avoir dans le shoesing ?

Si collectionner les chaussures est une véritable passion pour certains, en acheter se résume à un côté pratique pour d’autres. Dans l’un ou l’autre des cas, vous aurez sûrement besoin de ces quelques paires de chaussures plates chez vous.

Les baskets

Les baskets font partie des chaussures femme incontournables du dressing. Initialement destinées à la pratique sportive, elles font désormais partie des paires les plus tendance. Elles doivent principalement leur popularité à leur style minimaliste et au confort qu’elles procurent. D’ailleurs, les styles ont évolué pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied.

Basses ou montantes, à scratch ou à lacets, classiques ou colorées, les baskets se prêtent à tous les goûts. Elles ont également l’avantage de pouvoir être portées en toutes circonstances. Elles sont vos alliées au quotidien si vous souhaitez adopter un look casual. En fonction du style, vous pouvez aussi en porter certaines avec une tenue plus chic.

Les sandales

Les sandales sont les chaussures typiques de l’été. Leur forme ouverte apporte la fraîcheur et le confort dont vos pieds ont besoin lorsqu’il fait chaud. Comme les baskets, elles se déclinent en plusieurs modèles pour s’adapter à tous les styles. Sachant qu’elles dévoilent les pieds, misez sur des sandales qui les valorisent. Les modèles à fines brides sont idéals si vous avez les pieds fins. Quant à la matière, le cuir reste un intemporel, sans compter qu’il est élégant en toutes circonstances. Si vous êtes de petite taille, la sandale à plateforme peut vous faire gagner quelques centimètres, tout en vous mettant à votre aise.

Les mocassins

Les mocassins sont un must pour finaliser une tenue casual chic. Ces paires de chaussures ont évolué au fil des années et se présentent désormais en plusieurs modèles : mocassins classiques, chunky, à franges, avec des pompons…

Pourquoi ne pas craquer pour un modèle métallisé pour apporter du peps à votre tenue ? D’ailleurs, il s’agit d’une couleur facile à associer. À l’instar des baskets, les mocassins sont confortables et peuvent être portés toute la journée sans contraintes. Il suffit de choisir la bonne pointure en parcourant les modèles disponibles sur Galerie Lafayette, le grand magasin historique et iconique parisien et français.

Les crocs

Confortables, originales et stylées, les crocs sont indispensables pour composer un look moderne qui sort de l’ordinaire. Réservées à un usage professionnel ou à uniquement portées à la maison autrefois, elles se retrouvent désormais dans les rues. Ces chaussures ont inspiré de nombreux créateurs, d’où l’apparition de différents modèles pour tous les goûts. Évidemment, elles se portent généralement avec une tenue décontractée. Les personnes qui osent peuvent cependant tester d’autres associations avec une tenue chic.

