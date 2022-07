Été : les Français sont-ils amoureux des glaces ?

Si la glace peut être consommée en toute saison, la majorité des Français se contentent d’en manger en été. Cône glacé, glace en pots ou en bâtonnets, quels sont les préférés des Français ?

Quelle est la consommation de glace des Français en été ?

La glace est une gourmandise appréciée à tout âge. Si certains en mangent en toute saison en guise de dessert, d’autres limitent leur consommation à la période estivale. Près de 55 % des personnes interrogées lors des sondages ont décrété manger de la glace toutes les semaines. D’autres vont jusqu’à en consommer quotidiennement par pur plaisir. L’engouement pour la glace en été n’est pas étonnant avec la chaleur et l’ambiance propice à la gourmandise. D’autant plus que la glace est proposée sous différents formats et textures, du cône glacé à la glace en pot, sans oublier les bâtonnets glacés. Les produits de la grande distribution restent les plus prisés des Français du fait de leur prix accessible et de la possibilité de les déguster chez soi. Il est d’ailleurs facile de découvrir une multitude de saveurs avec les cônes glacés avec Picard. Une petite portion de la population opte néanmoins pour les marchands de glace, tandis que certains décident de faire leur propre glace maison.

Quelles sont les glaces préférées des Français ?

Le trio de glaces préférées des Français est la crème glacée, la glace à l’italienne et le sorbet. La crème glacée se place en tête de liste du fait de sa texture onctueuse et de sa gourmandise, sachant que la glace reste avant tout un plaisir. Les produits de la firme américaine Häagen-Dazs figurent d’ailleurs parmi les plus appréciés des Français. Les glaces des marques Magnum et Carte d’or se trouvent en seconde et en troisième position. Depuis plusieurs années, les parfums vanille et chocolat se classent en haut des préférences des Français selon Ouest France. Viennent ensuite les autres parfums tels que caramel, pistache, café, et les saveurs fruitées.

Comment les Français mangent-ils leur glace ?

Il existe différentes manières de manger une glace : en dégustant directement un cône glacé, en la mangeant dans un petit pot ou en la servant dans une coupe. Chaque format apporte son petit plus de gourmandise. Le cône glacé permet notamment de savourer le biscuit du cornet en plus de la glace. De son côté, la crème glacée en pot ou servie dans une coupe peut être agrémentée de topping. La chantilly, le caramel et la sauce chocolat figurent parmi les topping préférés des Français pour accompagner leur glace.