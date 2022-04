Comment agit le complément SanaSleep sur le sommeil ?

Un sommeil de bonne qualité est un gage de bonne mine, d’énergie et de bien-être au quotidien. Si vous rencontrez des troubles du sommeil tels que l’insomnie, les réveils nocturnes ou des difficultés à s’endormir, pensez au complément alimentaire SanaSleep qui vous aide à mieux dormir.

Découvrez le complément alimentaire SanaSleep

SanaSleep du laboratoire Sanalyslab est un complément alimentaire qui améliore la qualité du sommeil. Si vous souffrez d’un sommeil irrégulier, ou agité, ou si vous vous réveillez trop tôt chaque matin, SanaSleep peut vous aider à mieux dormir. Son action vise également à réduire l’anxiété qui peut entraîner des difficultés d’endormissement. Parallèlement à une alimentation équilibrée et à une bonne hygiène de vie, la prise de ce complément alimentaire est donc une solution recommandée pour votre bien-être au quotidien. La formule de SanaSleep contient des nutriments et des minéraux, tels que le magnésium, la vitamine B6, et l’acide gamma-aminobutyrique ou Gaba qui favorisent l’endormissement et assurent un sommeil de meilleure qualité. Elle renferme également de la mélatonine, l’hormone du sommeil.

SanaSleep fait partie des produits phares proposés par Sanalyslab, un laboratoire dirigé par une équipe de scientifiques. En effet, son catalogue inclut deux autres compléments alimentaires :

SanaDigest, pour la santé du tube digestif ;

SanaLiver, un complément qui agit sur le foie.

Sanalyslab mène des recherches permanentes afin de proposer de nouveaux produits qui viendront compléter ces compléments alimentaires.

Pourquoi prendre SanaSleep ?

Qu’il s’agisse de l’insomnie ou des difficultés à s’endormir, les troubles du sommeil récurrents sont source de déséquilibre, de manque d’énergie et de concentration. Ils entraînent une baisse du bien-être en général. Si vous n’arrivez pas à dormir en moins de 30 minutes, ou si vous vous réveillez plus d’une fois la nuit, vous rencontrez des problèmes de sommeil. Pour ces raisons, la contribution du complément alimentaire SanaSleep peut s’avérer bénéfique. Outre une efficacité prouvée, SanaSleep présente aussi l’avantage de ne contenir que des ingrédients naturels. Vous pouvez donc l’utiliser en toute sécurité.

Comment utiliser SanaSleep ?

Vous devez prendre une portion de SanaSleep chaque jour, soit 2 gélules à avaler en une seule fois le soir, 30 minutes avant d’aller vous coucher. Prenez simplement SanaSleep avec un verre d’eau. Chaque flacon de SanaSleep contient 60 gélules, soit une cure d’un mois. Si vous souhaitez prolonger votre cure, vous pouvez choisir le format 3 flacons ou 6 flacons. Dans tous les cas, gardez à l’esprit que SanaSleep est un complément alimentaire, et qu’il ne remplace pas un médicament. Il doit être utilisé en parallèle d’une bonne hygiène de vie et d’une alimentation équilibrée. Avant de prendre un complément alimentaire, discutez avec votre nutritionniste ou votre médecin.

Garantie satisfaction avec SanaSleep

Comme pour tous les produits du laboratoire SanalysLab, SanaSleep bénéficie d’une garantie satisfaction de 90 jours. Ainsi, pendant une période de 90 jours, si vous rencontrez un quelconque problème avec ce complément alimentaire et que vous n’êtes pas satisfait(e), vous serez intégralement remboursé(e).

