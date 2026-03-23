Conforama brade la chaise tendance 2026 en vert kaki, mais ce détail peut ruiner votre achat

Annoncée comme la chaise FLO Conforama incontournable de 2026, cette assise vert kaki affole les amateurs de déco avec une promo sous les 130 €. Entre bon plan made in France et gabarit généreux, un détail mérite pourtant d’être vérifié avant de remplir votre panier.

Changer d’ambiance sans tout refaire, beaucoup en rêvent pour 2026. Un simple détail peut suffire, et cette année, ce sont clairement les chaises qui donnent le ton autour de la table et dans le salon, surtout quand une couleur forte vient tout réveiller.

Dans ce contexte, une référence se détache chez Conforama : la chaise FLO Conforama, modèle de salle à manger au vert kaki très actuel, affichée en ce moment sous la barre des 130 €. Annoncée comme la chaise tendance de 2026, elle profite d’une promotion limitée qui attire les fans de déco ; reste à vérifier si elle colle à votre intérieur.

Pourquoi la chaise FLO Conforama en vert kaki séduit autant en 2026

Le kaki s’impose comme couleur phare cette année, entre inspiration nature et esprit urbain. Ni trop vif ni trop sage, ce vert profond réchauffe la pièce sans l’assombrir. Autour d’une table en bois clair, la chaise FLO crée un contraste cosy ; avec un plateau noir ou effet marbre, elle donne un côté plus chic, presque bistro.

Côté look, la chaise FLO vert kaki affiche des lignes enveloppantes et un dossier généreux, proche d’un petit fauteuil tout en restant compacte. Elle s’installe aussi bien dans une salle à manger que près d’un îlot ou d’un coin bureau. Ses dimensions annoncées, 63,5 cm de largeur, 85,5 cm de hauteur et 58,5 cm de profondeur, offrent une assise large, mais demandent quand même de mesurer l’espace disponible avant de multiplier les chaises.

Matériaux, confort et fabrication de la chaise FLO vert kaki

La structure repose sur des panneaux de fibre de moyenne densité, avec un rembourrage en mousse de densité 24 kg/m³ pour soutenir correctement l’assise. Le revêtement en tissu côtelé apporte du relief visuel et un toucher doux au quotidien. Les pieds en acier laqué noir mat renforcent le style urbain et donnent une impression de solidité. Point à noter pour les acheteurs attentifs : il s’agit d’une fabrication française, encore peu fréquente sur ce type de chaise.

Au quotidien, l’assise large et le dossier enveloppant conviennent à de longs repas ou à un coin travail ponctuel. Le modèle existe aussi en coloris taupe, pratique pour alterner les teintes autour de la table tout en restant sur le même design. Dans un petit séjour, plusieurs chaises FLO peuvent toutefois charger visuellement la pièce ; mieux vaut vérifier le recul possible et la circulation autour de la table.

Promo Conforama sur la chaise FLO : prix, dates et économies en jeu

Sur le plan budget, la chaise FLO est affichée à 169,99 €, mais passe actuellement à 129,99 €, soit 24 % de remise et 40 € d’économie par chaise. Cette offre figure au catalogue Conforama valable jusqu’au 30 mars 2026, sous réserve de stocks disponibles, ce qui signifie que la promotion peut s’arrêter plus tôt en cas de rupture.

Pour un lot de quatre chaises, l’économie atteint 160 € ; pour six, 240 €, de quoi financer par exemple un luminaire ou un tapis pour compléter le relooking. Entre couleur tendance, design enveloppant et promotion datée, tous les éléments sont réunis pour en faire une candidate sérieuse si vous cherchez à moderniser votre salle à manger sans dépasser un budget raisonnable.