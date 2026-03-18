Cuisine : en 2026, si la vôtre est encore blanche, vous ratez cette couleur profonde qui fait craquer les designers

En 2026, les cuisines blanches, noires ou tout bois commencent à vieillir sérieusement. Entre designers et tendances Pinterest, une teinte violet profond promet de tout changer sans gros travaux.

Pendant des années, le trio blanc, noir et bois a habillé les cuisines au point de les rendre interchangeables. La designer d’intérieur Erin Coren résume le tournant en cours : « Alors que les cuisines blanches et les designs légers et aérés étaient à la mode au cours de la dernière décennie, les couleurs riches et sombres font maintenant leur chemin dans la maison », a-t-elle récemment déclaré pour le site HouseDigest.

Derrière le succès du vert sauge, nuance douce qui évoque la nature et le calme et s’est imposée comme couleur star ces dernières saisons, une teinte plus affirmée s’impose comme couleur cuisine 2026 : la couleur aubergine, un violet profond légèrement bordeaux annoncé comme nouvelle star des armoires de cuisine 2026. Cette couleur audacieuse remplace peu à peu le duo blanc/noir dans les projets haut de gamme et commence à apparaître dans les cuisines repérées sur Pinterest.

Couleur cuisine 2026 : pourquoi le violet aubergine détrône le blanc

Pour le designer d’intérieur Ben Kempton, de l’agence 202 Design, cette nuance « s’impose comme un choix qui se démarque », a-t-il expliqué au magazine Homes and Gardens, avant de préciser : « Sa profondeur apporte une opulence discrète et crée un sentiment immédiat d’atmosphère ». Posée sur les armoires, elle transforme la cuisine en pièce plus enveloppante, presque comme un salon.

Le vert sauge, situé entre le vert olive et le gris, reste très présent : il a permis de quitter le tout-blanc avec une couleur douce, facile à marier au bois, au marbre ou au laiton. Mais les tableaux Pinterest remplis de cuisines violettes et les tendances 2026 montrent un désir grandissant de caractère, que ce violet profond assume pleinement.

Comment adopter l’aubergine dans une cuisine blanche, noire ou bois

Bonne nouvelle pour les cuisines déjà installées : la plupart des décorateurs misent sur des micro-rénovations plutôt que sur un chantier complet. Dans une cuisine blanche ou bois clair, il suffit souvent de peindre les meubles bas ou l’îlot en aubergine, de garder des murs crème ou beige chaud et de remplacer les poignées par un laiton plus chaleureux pour changer totalement l’ambiance.

Dans une cuisine noire ou graphite, cette couleur sert plutôt à adoucir : remplacer quelques façades par l’aubergine, éclaircir le reste en beige ou gris chaud et installer un plan de travail clair veiné suffisent à rompre l’effet massif. Dans les petites cuisines ou les pièces très boisées, on réserve l’aubergine à un seul volume et on soigne l’éclairage avec des bandeaux LED sous les meubles hauts et des suspensions au-dessus de l’îlot.

Avec quelles couleurs associer une cuisine aubergine en 2026

Côté palette, la cuisine aubergine se marie surtout avec des neutres chauds : murs crème, pierre claire, bois ou carrelage beige. On la voit souvent avec du noyer, quelques touches de laiton antique et des pierres aux reflets dorés, qui renforcent son côté bijou.

L’association à manier avec prudence reste le blanc éclatant. L’experte Charlotte Cosby, de Farrow and Ball, rappelle que « le blanc pur serait trop contrasté », en parlant avec le blog Maine Home Design. Mieux vaut des blancs cassés, un gris chaud ou un taupe doux, et éviter de combiner l’aubergine avec des teintes très criardes.