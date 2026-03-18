Déco murale : en 2026, oubliez le macramé, cette technique japonaise méconnue métamorphose vos murs

En 2026, les murs bohèmes en macramé laissent place au Kinusaiga, art textile japonais qui s’impose dans les salons zen et les intérieurs japandi. Que change vraiment cette nouvelle déco murale aux allures de tableau ?

Pendant des années, la tenture en macramé a été la star des salons bohèmes, des studios parisiens et des photos Pinterest, avec ses nœuds serrés et ses longues franges crème. On l’a vue partout, des marchés de créateurs aux rayons déco des grandes enseignes, au point de devenir presque un passage obligé sur les murs. En 2026, ce décor rassurant commence pourtant à laisser la place à tout autre chose.

Cette nouvelle obsession s’appelle Kinusaiga, un art textile japonais vieux de plusieurs siècles qui détourne le patchwork pour en faire une véritable image. Au lieu de cordes nouées, il joue avec des morceaux de tissu insérés dans un support rigide, pour créer des compositions structurées, presque architecturales. Le mur ne sert plus seulement de fond boho, il devient un tableau à part entière.

Macramé vs Kinusaiga : le grand basculement de la déco murale

Si le macramé a séduit par son côté facile à accrocher et son air de vacances, il a fini par se standardiser, produit en série, cloné d’un intérieur à l’autre. Le Kinusaiga prend le contrepied : chaque pièce demande un dessin précis, des tissus choisis un à un, une construction par petites zones, comme une mosaïque. Le rendu est graphique, profond, très éloigné de la suspension qui pend au bout d’un clou.

Dans sa version traditionnelle, cet art textile japonais utilise une planche de bois où l’on creuse des rainures fines, autour de 2 mm, puis où l’on insère des petits morceaux de tissu légèrement plus grands. Longtemps, ces tissus venaient de vieux kimonos découpés, une forme de récupération élégante. En 2026, cette logique d’upcycling et de pièces uniques colle parfaitement à une déco qui cherche à consommer moins mais mieux.

Kinusaiga, un art textile japonais entre patchwork et tableau mural

Concrètement, le résultat ressemble à un patchwork japonais mural sans couture visible. Les bords des tissus sont coincés dans les rainures, ce qui crée un léger relief et des ombres douces. Les motifs reprennent souvent des paysages calmes, des fleurs, des façades de ville ou des natures mortes, dans l’esprit des tableaux à l’encre ou des kakemono de décoration murale japonaise. L’ensemble respire l’équilibre et une certaine idée du zen.

Dans les intérieurs actuels, le Kinusaiga s’invite encadré comme une toile, tendu sur un grand châssis ou même en triptyque, à la manière des tableaux inspirés de l’origami. Ses aplats de tissu dialoguent bien avec un canapé en lin, un sol en bois clair ou un mur blanc très minimal. Dans un salon japandi ou un coin lecture zen, il apporte la couleur et la texture que le macramé, tout en monochrome, ne donnait plus.

Adopter le Kinusaiga dans sa déco murale sans tout changer

Pour adopter cet art chez soi, il existe deux voies : investir dans une pièce artisanale, souvent longue à réaliser car chaque rainure et chaque tissu sont travaillés à la main, ou tenter une version DIY simplifiée sur mousse rigide, avec des chutes de chemises, de draps ou de rideaux fatigués. Une fois la pièce choisie, quelques idées concrètes :

Au-dessus du canapé, en format XXL.

En tête de lit, dans des tons doux.

Dans l’entrée, en bandeau étroit vertical.