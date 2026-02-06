Décoratrice : ces 5 trouvailles IKEA à petit prix donnent sans travaux un vrai cachet de grand hôtel à votre salon

Entre salons français un peu tristes et envies de maison d’architecte, une décoratrice partage ses 5 trouvailles IKEA fétiches. De quoi métamorphoser un intérieur d’hiver avec effet haut de gamme et budget mesuré.

Entrer chez des amis et avoir l’impression de visiter un hôtel particulier, puis rentrer chez soi et trouver son salon un peu terne : ce contraste parle à beaucoup. On s’imagine qu’il faut un budget XXL ou des meubles de designer pour obtenir ce fameux cachet, surtout en hiver quand l’appartement devient refuge.

Une décoratrice d’intérieur habituée aux petits espaces résume souvent son approche ainsi : le luxe ne vient pas de l’accumulation, mais de la justesse des choix. Dans ses projets, elle mise sur cinq trouvailles IKEA très accessibles qui transforment salon ou chambre sans travaux, simplement en jouant sur la hauteur, la lumière, les matières et quelques objets forts. Le détail de ces alliés étonne toujours ses clients.

Des rideaux et miroirs IKEA qui agrandissent instantanément la pièce

Premier réflexe de cette professionnelle : habiller les fenêtres comme dans une suite d’hôtel. Elle choisit des rideaux en lin ou effet lin, type DYTÅG, HILJA ou MAJGULL, qu’elle fait partir au plus près du plafond pour descendre jusqu’au sol. Elle les prend plus longs afin qu’ils « cassent » légèrement, créant un plissé qui étire visuellement les murs et donne une impression de hauteur spectaculaire.

Pour compléter cette illusion de grandeur, elle installe de grands miroirs comme HOVET ou NISSEDAL. Plutôt que de les accrocher, elle préfère les poser directement au sol, appuyés contre le mur, parfois en duo sur un même pan. Le miroir reflète alors la fenêtre, le sol et les meubles, donnant l’impression que la pièce se prolonge au delà de ses limites et captant au passage la moindre lumière hivernale.

Des luminaires IKEA pour une lumière de grand hôtel

Autre obsession de cette décoratrice : la lumière, qu’elle considère comme responsable de « 50 % du rendu haut de gamme ». Elle évite l’ampoule unique au plafond pour lui préférer une suspension sculpturale comme SINNERLIG en bambou. Même éteinte, cette pièce maîtresse diffuse une présence chaleureuse et un jeu d’ombres au plafond qui suffit à donner une atmosphère plus travaillée à un simple séjour familial.

Elle ajoute ensuite plusieurs sources à différentes hauteurs, s’appuyant sur les gammes discrètes SKYDRAG ou VARMBLIXT. Une petite lampe à poser sur la console, un lampadaire près du canapé, une réglette sous un meuble bas : chaque point lumineux dessine un coin d’intimité. Le plafonnier agressif s’efface, et la pièce gagne en relief, comme dans les lobbys de grands hôtels.

Textiles et vases IKEA : la touche finale qui change tout

Pour apporter douceur et profondeur, la décoratrice mise sur des textiles unis et texturés plutôt que sur des imprimés très marqués. Les housses de coussin en velours de coton SANELA et les plaids au relief généreux comme VÅRELD réchauffent instantanément un canapé basique. Elle se limite à deux ou trois couleurs proches, répétées dans la pièce, ce qui crée un ensemble calme et très cosy.

Dernier geste de son protocole déco : un grand vase en verre soufflé ou en céramique mate, issu des séries BERÄKNA, KONSTFULL ou GRADVIS. Placé seul sur une table basse ou au sol avec quelques branches sèches, il agit comme une sculpture qui structure le regard et donne à l’ensemble cette allure de décor pensé par un professionnel.

