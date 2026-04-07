Enfance sans soutien émotionnel : comment selon les psys ces parents aimants protègent leurs enfants sans être guéris

De plus en plus de parents, marqués par des traumatismes d’enfance, choisissent d’aimer leurs enfants autrement. Que révèle la psychologie sur ce courage discret et ses limites ?

On voit souvent ces parents qui se plient en quatre pour leurs enfants, toujours présents, toujours à l’écoute, alors qu’ils racontent une enfance passée à se sentir invisibles. Ils craignent de répéter ce qu’ils ont subi et se demandent si leurs propres traumatismes d’enfance les condamnent à mal aimer.

Les chiffres du CDC sur les Adverse Childhood Experiences montrent que 61 % des adultes rapportent au moins une expérience adverse, et près d’un sur six en cumule quatre ou plus. Beaucoup deviennent pourtant des parents très aimants. La psychologie met en avant une idée déroutante : ils n’ont pas attendu d’être guéris pour élever autrement.

Grandir sans soutien émotionnel : un terrain fréquent mais lourd

Pour beaucoup, le manque de soutien émotionnel ne signifiait pas coups ni cris, mais l’absence d’écoute, de réconfort, de mots pour apaiser. Devenu adulte, ce passé pèse sur la manière d’élever un enfant. « Des études montrent que les traumatismes non résolus dans la vie d’une personne peuvent avoir un effet négatif sur ses enfants », rappelle le site Psychology Today.

Cette transmission silencieuse traverse les générations. La psychologue Zuri White-Gibson explique dans VegOut Mag que « le traumatisme peut être transmis aux générations futures par la manière dont un parent interagit avec ses enfants, par les comportements et les schémas que les enfants voient chez leurs parents, ou même par la génétique ou l’ADN ». Le point de départ est lourd, mais l’histoire n’est pas écrite d’avance.

Décider de rompre le cycle au milieu de ses propres blessures

Les travaux cités par VegOut Mag décrivent des parents très aimants alors qu’ils ont grandi en se sentant ignorés, invisibles, abandonnés. Ils ne se sont pas d’abord réparés avant d’avoir des enfants. Ils ont décidé, en plein milieu de leur douleur, que leurs fils et leurs filles recevraient ce qu’eux n’avaient pas eu. Cette décision se joue souvent dans des micro-instants du quotidien.

Beaucoup de ces parents avancent en ressentant la douleur de leur enfance, sans la laisser dicter leurs gestes. Ils apprennent à rester présents, à dire « je t’aime ». « En réalité, beaucoup accordent une telle valeur à la famille qu’ils refusent de répéter des schémas nuisibles et veulent rompre le cycle », observe la psychothérapeute Kaytee Gillis dans VegOut Mag.

Comment ces parents protègent leurs enfants sans être guéris à 100 %

Une étude publiée dans le Journal of Adolescent Health montre que des parents ayant vécu des expériences adverses peuvent rompre le cycle en offrant à leurs enfants des relations sûres, stables et nourrissantes. Dans la pratique, cela veut dire valider les émotions, instaurer des routines prévisibles, préférer le renforcement positif aux humiliations ou au rappel incessant de « tout ce qu’on a fait pour toi ».

« Respecter les limites et l’autonomie des enfants adultes est essentiel pour instaurer un respect et une confiance mutuels », explique le psychologue Jeffrey Bernstein dans le magazine Psychology Today. Pour des parents marqués par la négligence, cela commence tôt : ne plus décider à la place de l’enfant ni acheter son obéissance. Les études restent nuancées, car même en voulant bien faire, des parents non guéris peuvent encore transmettre du stress. Beaucoup continuent donc à choisir d’aimer autrement tout en se faisant accompagner.