Jouets, coussins, outils partout ? Cette trouvaille Stokomani à 35 € a vidé ma terrasse en 30 min

Entre coussins trempés, jouets d’extérieur et outils de jardinage, ma terrasse était ingérable. Jusqu’au jour où un coffre de jardin 240 L à 35 € chez Stokomani a tout changé en une demi-heure.

Chaque printemps, la scène se répète sur beaucoup de terrasses : les coussins du salon de jardin s’empilent sur les chaises, les jouets d’extérieur colonisent le sol, les arrosoirs et sécateurs finissent coincés dans un coin. En quelques jours, le coin détente rêvé se transforme en capharnaüm permanent, impossible à ignorer dès qu’on ouvre la baie vitrée.

Longtemps, tout a été poussé à la va-vite dans le garage, quitte à ne plus pouvoir y circuler. Puis une solution toute simple a changé la donne : un coffre de jardin 240 L repéré chez Stokomani autour de 35 €. En moins de 30 minutes, coussins, jouets et outils ont disparu de la vue… sans disparaître de la vie.

Avant le coffre : une terrasse encombrée et un garage saturé

Dès que les beaux jours arrivent, la terrasse devient le cœur de la maison… et le réceptacle de tout ce qui traîne. Les enfants laissent ballons et pistolets à eau au pied des fauteuils, les adultes abandonnent gants, sécateurs et sacs de terre à portée de main. Résultat, le regard accroche partout le bazar et le cerveau reste en mode “il faudra ranger”.

Par réflexe, beaucoup ont tout entassé dans le garage, qui s’est peu à peu rempli de coussins d’extérieur, de bacs de jouets et de cartons oubliés. Ouvrir la porte a fini par rimer avec stress. À ce stade, il devient urgent de créer une vraie zone de stockage dehors, facile d’accès et assez volumineuse pour avaler tout ce joyeux désordre.

La trouvaille Stokomani : un coffre 240 L à 34,99 € qui avale le bazar

Au rayon jardin de Stokomani, ce coffre de rangement pour jardin 240 L en polypropylène ne paye pas de mine, mais ses chiffres parlent : 115 x 44 x 53 cm pour une capacité de 240 litres. Il a accueilli sans broncher les coussins du salon de jardin, une caisse de jouets, quelques arrosoirs et même les accessoires de piscine. Le montage s’est fait en quelques minutes, par simple clipsage des panneaux.

Côté budget, il est affiché à 34,99 € TTC, dont 0,60 € d’éco-participation, quand des coffres 240 L comparables montent à 58,33 € chez Shopix, 72,99 € chez Jardiland, voire 88,90 € pour certains modèles en ligne. Ce modèle Stokomani reste clairement une entrée de gamme, mais suffit largement pour une terrasse familiale qui cherche surtout du volume et un look sobre, discret contre un mur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Capacité de rangement 240 L 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Avec 240 litres dans un format compact, ce coffre concentre au même endroit coussins, jouets et petits outils. Sa matière en polypropylène reste dehors toute la saison, et le couvercle se soulève en un geste, ce qui rend la routine de rangement beaucoup plus simple pour toute la famille. 💡 Le petit plus : glisser à l’intérieur quelques paniers souples pour séparer jouets, textiles et outils, et retrouver chaque chose sans fouiller. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : y ranger des coussins encore humides ou le surcharger d’objets lourds, au risque de favoriser l’humidité et de déformer la structure.

Comment vider la terrasse en 30 minutes… et garder le cap tout l’été

Pour que ce coffre devienne un vrai allié, mieux vaut une méthode express que jeter tout en vrac. D’abord, trier par familles : textiles d’un côté, jouets d’extérieur de l’autre, puis outils et accessoires. Ce qui est cassé ou inutilisé depuis des mois part en don ou en recyclerie. D’ailleurs, tout ce qui sert peu, comme la déco saisonnière, se glisse au fond du coffre.

Une fois le tri fait, il suffit de suivre trois réflexes simples :

placer en haut les indispensables du quotidien pour les attraper sans vider le reste ;

réserver un “coin” du coffre aux enfants pour qu’ils rangent seuls leurs jeux ;

chaque soir, remettre coussins bien secs et jouets à l’intérieur, en lester éventuellement le fond avec deux dalles si la terrasse est ventée.