Entrée dans le noir : cette lampe solaire à moins de 10 € chez E.Leclerc s'installe sans câble et surveille la maison

Entre poubelles, colis et clé introuvable, l’entrée de maison dans le noir finit par lasser. Ce projecteur solaire à 9,90 € promet un éclairage discret mais efficace, sans tirer le moindre câble.

Le soir, tout se joue souvent dans les mêmes gestes : descendre les poubelles, récupérer un colis devant le portail, rentrer le vélo, promener le chien. Et là, on peste : l’entrée est dans le noir, aucune prise au bon endroit, et on n’a ni le temps ni l’envie de faire venir un électricien. L’éclairage solaire entrée de maison devient alors une petite obsession.

C’est exactement le problème que vise ce petit projecteur proposé chez E.Leclerc : un projecteur solaire LED extérieur avec détecteur de mouvement, affiché à 9,90 € dont 0,08 € d’éco-participation DEEE. Il fonctionne en totale autonomie, sans prise ni rallonge, et s’allume tout seul au passage. Beaucoup résument l’effet en une phrase : « Je n’ai même pas eu besoin de tirer un câble ».

Un projecteur solaire qui balise l’entrée sans illuminer tout le quartier

Avec ses 100 LED COB pour un flux d’environ 200 lumens, ce projecteur ne joue pas les spots de stade. Il éclaire juste ce qu’il faut pour voir où l’on met les pieds, repérer une serrure ou une marche d’escalier. La lumière en blanc neutre apporte un rendu net, pratique pour un portail ou une allée, sans être trop agressive. Un seul point lumineux, pas de variation d’intensité : on allume, ça éclaire, point.

Là où il change le quotidien, c’est avec sa détection intégrée. Le soir, en rentrant avec les sacs, pour sortir les poubelles ou ouvrir au livreur, la lumière s’enclenche dès qu’un mouvement est capté. On évite de tâtonner dans le noir, la façade paraît plus accueillante, et l’entrée d’immeuble ou de maison gagne en sentiment de sécurité sans lumière laissée allumée toute la nuit.

Panneau solaire déporté : la vraie astuce pour un éclairage autonome fiable

Son panneau solaire déporté, relié par 5 m de câble, fait toute la différence. On fixe le projecteur là où la lumière est utile, par exemple sous un petit auvent, et on place le panneau plus haut sur un mur ou un poteau bien exposé au soleil. L’idée est d’éviter les ombres de gouttière, de balcon ou de branches, et de ne pas le mettre trop bas dans une zone qui se salit vite.

La batterie intégrée de 1300 mAh stocke l’énergie pour la nuit, avec une autonomie qui varie selon la saison, la météo et le nombre de passages. Au printemps, quelques allers-retours par soir ne posent pas de souci si le panneau voit bien le ciel. Le boîtier en ABS, annoncé IP65, supporte pluie et poussière ; il pèse environ 0,87 kg, suffisant pour tenir dehors, à condition d’éviter les portails qui claquent ou les angles où l’eau s’accumule.

Installation, prix et limites : pour qui ce projecteur E.Leclerc est vraiment pensé

À la pose, c’est simple : on fixe le projecteur sur la zone à éclairer, on fait courir le câble jusqu’au panneau placé là où le soleil tape le plus, puis on teste la nuit tombée. Affiché 9,90 € dont 0,08 € d’éco-part. DEEE, ce projecteur E.Leclerc est couvert par une garantie commerciale de 12 mois et la garantie légale de 2 ans, sans pièces détachées prévues. Il convient surtout pour baliser une entrée, un portail ou un passage latéral, moins pour un grand jardin très animé.