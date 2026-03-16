Entrée encombrée de manteaux : cette astuce à moins de 12 € les range tous sans abîmer le moindre mur

Entre manteaux et cartables, votre entrée déborde et chaque crochet supplémentaire abîme le mur. Cette astuce scandinave à moins de 12 € promet une barre de rangement presque sans traces.

Entre les manteaux d’hiver, les vestes de mi-saison, les cartables des enfants et les sacs à main, l’entrée se transforme vite en capharnaüm. Les portemanteaux sur pied débordent, les patères croulent, le sol disparaît. Beaucoup refusent pourtant de poser encore des crochets ou de percer partout, surtout quand on est locataire et qu’on redoute les murs criblés de trous.

On rêve d’une entrée légère, capable d’absorber tous les manteaux de la famille. Un coin qui respire, façon slow déco et style scandinave, avec un peu de bois clair plutôt qu’un gros meuble. Bonne nouvelle : une astuce simple permet de tout suspendre pour moins de 12 €, en préservant presque totalement vos cloisons. Le secret tient dans une seule barre bien pensée.

Un tasseau en bois qui remplace le portemanteau encombrant

La solution, c’est un simple tasseau en pin brut 27 x 27 mm, long de 2,40 m, fixé à l’horizontale comme une tringle. À la place d’une armoire qui prend toute la place, cette ligne de bois devient une barre de manteaux continue. Les cintres glissent tout du long, le sol reste dégagé et l’œil voit surtout une bande chaleureuse, presque graphique.

Pour l’installer, il suffit de le poser de mur à mur sur deux supports discrets en L, une équerre à chaque extrémité, vendus autour de 4 € la paire. Résultat : seulement deux petits points de fixation à reboucher, au lieu d’une forêt de trous. Les manteaux s’alignent à hauteur d’yeux et le couloir paraît plus long, comme dans un hall nordique.

Rangement manteaux entrée : le tutoriel à moins de 12 €

Tout le matériel se trouve en grande surface de bricolage, pour un budget qui défie les meubles d’entrée classiques. Comptez à peine plus qu’une place de cinéma :

1 tasseau de pin brut section 27 x 27 mm, longueur 2,40 m, autour de 3,50 € ;

2 supports muraux en L, la paire à environ 4 € ;

quelques vis et chevilles adaptées à votre type de mur.

Avant de fixer quoi que ce soit, il est conseillé de poncer le bois au papier de verre grain 120 pour obtenir un toucher bien doux qui n’accroche pas les tissus. Une fois le tasseau lisse, protégez-le avec une huile incolore ou une lasure mate. Lors du montage, laissez entre 15 et 20 cm entre le mur et le bois : vos cintres se glisseront sans forcer, les manteaux tomberont droit.

Manteaux hors saison : la méthode japonaise pour dégager la barre

Pour éviter que même cette barre généreuse ne déborde, l’idée est de ne garder dans l’entrée que les manteaux utilisés en ce moment. Le reste suit la méthode KonMari de Marie Kondo. Vanesa Travieso, spécialiste en rangement, explique qu’il suffit de plier doudounes et blazers puis de les rouler « comme un petit rouleau », détaille-t-elle dans le magazine espagnol El Mueble, avant de les glisser dans des boîtes de rangement empilables, posées en haut d’un placard ou dans une cave propre.