Évier en inox terne : ce geste à 0 € avec un simple ingrédient du placard que les pros gardent pour eux

Votre évier en inox reste terne malgré le ménage, et les sprays spéciaux finissent au fond du placard ? Un simple geste à zéro euro, jalousement gardé par les pros, change tout.

Un évier en inox peut sortir d’un bon coup d’éponge, sentir le propre, et malgré tout garder ce léger voile gris qui gâche tout. Les produits « spécial inox » promettent l’effet miroir en un pschitt, mais ils finissent souvent oubliés sous le lavabo, jugés trop chers, trop parfumés ou tout simplement décevants.

Ce qui intrigue, c’est que certains pros du ménage obtiennent une brillance impeccable sans flacon miracle, juste avec un ingrédient déjà posé dans la cuisine. Une méthode à zéro euro, rapide, qui rend vraiment l’évier « comme neuf » et change aussi la manière d’organiser le placard sous évier. La clé tient en quelques gestes bien précis.

Pourquoi votre évier en inox reste terne malgré le nettoyage

Ce voile mat vient en général d’un mélange de traces de calcaire, de micro rayures et d’un film gras presque invisible. Même après un passage au liquide vaisselle, l’inox garde des résidus très fins issus des graisses de cuisson, des dépôts de savon ou d’une eau dure. La lumière se disperse, l’œil traduit cela comme de la saleté alors que la cuve est déjà propre.

Ce métal est robuste mais très sensible aux frottements. Poudres trop abrasives, éponges grattantes ou gestes à contre sens du brossage multiplient les micro rayures, autant de petites accroches pour le calcaire et le gras. Avant de sortir l’astuce des pros, un point ne bouge pas : la surface doit être parfaitement sèche, sinon la suite perd presque tout son effet.

Le geste à zéro euro : la farine qui polit l’évier en inox

La méthode commence par un nettoyage classique mais soigné : un peu de liquide vaisselle sur une éponge douce, lavage complet de la cuve, des bords et de la bonde, puis rinçage à l’eau claire. Il faut ensuite sécher intégralement avec un torchon propre ou une microfibre, sans oublier les angles. Quand l’inox est sec au toucher, place à la farine de blé T45.

Une à deux cuillères à soupe suffisent pour une cuve standard. La farine doit rester sèche et légère. On la saupoudre sur l’évier parfaitement sec, puis on frotte avec un chiffon microfibre sec en mouvements circulaires pendant deux à trois minutes, sans appuyer. Sur inox humide, elle devient une pâte collante, en trop grande quantité elle se loge dans les coins, et avec un chiffon mouillé elle s’étale au lieu de capter les résidus. En version express, il suffit de retenir cette séquence nettoyer – rincer – sécher – saupoudrer – frotter – essuyer.

Garder un évier en inox comme neuf et un dessous d’évier sécurisé

Pour garder cet éclat, refaire ce polish une fois par semaine suffit. Entre deux, un rinçage après la vaisselle puis un essuyage rapide freinent le retour du voile terne. Un rangement sous évier avec étagères ou tiroirs coulissants rend ces gestes plus simples.

Reste à penser sécurité si un animal visite le placard sous évier. On estime que 72 % des chats d’intérieur ouvrent ou tentent d’ouvrir portes et placards. La règle du mètre vingt conseille de ne garder sous 1,20 m ni javel, détartrants, détergents, médicaments, aliments toxiques ni produits de jardinage. À défaut, des bloque portes ou sécurités enfants sur les placards bas limitent le risque d’accident.