Fouillez les placards de vos parents : cette vaisselle fleurie de votre enfance vaut peut-être une petite fortune

En rangeant un carton de décorations de Noël chez vos parents, vos yeux se posent sur ce buffet que vous connaissez par cœur. Même odeur de cire, même napperon crocheté, mêmes bibelots un peu poussiéreux. Vous pensez déjà au grand tri de début d’année, à tout ce qui pourrait partir aux encombrants. Et si, sans le savoir, vous étiez assis face à l’un de ces objets d’enfance qui valent aujourd’hui très cher ?

Depuis quelques mois, la slow décoration et le boom de la seconde main ont changé notre regard sur ces souvenirs oubliés. Les intérieurs hivernaux se réchauffent avec des formes arrondies, des couleurs terracotta ou vert olive, des matériaux robustes qui ont déjà vécu. Au lieu d’acheter du neuf fabriqué à la chaîne, on fouille greniers et buffets familiaux. Reste à savoir quel détail, discret sur une étagère, pourrait aujourd’hui valoir une jolie somme.

Service à café fleuri : le souvenir d’enfance qui peut se revendre cher

Ce détail, pour beaucoup, c’est le service à café fleuri du dimanche, posé derrière une vitre depuis l’enfance. Motifs de roses, reliefs de fruits, glaçures épaisses façon barbotine : longtemps jugé kitsch, il fait désormais craquer les amateurs de déco vintage. Sur les plateformes de seconde main françaises, un plat ou un pichet de belle facture se vend souvent entre 50 et 250 €, selon le motif, la signature au dos et l’état de conservation.

Pour certains acheteurs, la valeur dépasse encore le prix. Un service complet, sans éclat ni fêlure, devient une pièce forte sur un buffet en bois clair ou une table en chêne. On joue le mix and match avec de la vaisselle blanche, des verres modernes, des bougies terracotta. Résultat : un intérieur chaleureux, très 70’s, qui répond parfaitement à ce besoin de cocon que l’on ressent en ce début d’année 2026.

Au-delà du vaisselier : d’autres objets d’enfance qui valent cher

Le service à café n’est pas seul à intéresser les collectionneurs. Un grand miroir en rotin authentique ou une suspension en opaline des années 70 se négocient facilement plusieurs centaines d’euros lorsqu’ils sont impeccables. Même chose pour certains meubles en Formica, revenus à la mode. Côté lumière, une lampe à lave vintage en parfait état peut atteindre autour de 200 €, surtout si les couleurs sont d’origine.

Dans la chambre d’enfant ou le garage, les jouets des années 90–2000 suivent la même logique. Quand ils sont complets et en état quasi neuf, les prix s’envolent sur les sites spécialisés, surtout pour certaines références devenues cultes.

Une console Game Boy d’origine avec sa boîte peut se vendre entre 500 et 1 000 €, les éditions spéciales montant encore plus haut.

Un Tamagotchi collector atteint jusqu’à 1 500 €.

Comment vérifier la valeur de ce trésor et décider de le garder ou de le vendre

Avant de vendre, vérifiez l’état et la complétude, comparez les prix réellement obtenus sur plusieurs annonces, puis parlez-en avec vos parents pour décider si ce souvenir doit financer un projet ou rester dans la famille.