Huile de friture : ne la versez plus dans l’évier, cette poudre du placard la fige et évite la catastrophe

Depuis 2012, vider l’huile de friture usagée dans l’évier abîme vos canalisations et contrevient à la loi. Une simple poudre du placard permet pourtant de la figer et de l’éliminer autrement.

Après une soirée beignets ou un gros plat de frites, beaucoup finissent par faire la même chose : laisser refroidir vaguement la poêle puis verser l’huile de friture usagée dans l’évier. Le jet d’eau chaude donne l’illusion que tout disparaît. En réalité, ce geste prépare les prochains bouchons.

Dans les tuyaux, l’huile se fige au contact de l’eau froide, accroche cheveux, fibres et miettes, jusqu’à bloquer complètement les canalisations, parfois même celles de l’immeuble. Ce réflexe est interdit en France depuis 2012 et 1 litre d’huile peut rendre pollués jusqu’à un million de litres d’eau. Pourtant, la solution tient dans une simple poudre déjà rangée dans vos placards.

Pourquoi l’évier ne supporte pas l’huile de friture usagée

Versée dans l’évier, l’huile forme peu à peu un bouchon graisseux qui réduit le diamètre des tuyaux. Chaque lavage ajoute une fine couche de gras, des résidus alimentaires viennent s’y coller, puis arrivent les mauvaises odeurs et, un jour, l’eau qui ne s’écoule plus. Les plombiers constatent que ces amas de graisses représentent une large part des urgences, avec parfois un camion hydrocureur facturé entre 160 et 400 €.

Côté environnement, ce n’est pas anodin. Dans les réseaux d’assainissement, l’huile flotte en surface, crée un film qui étouffe les micro-organismes chargés de dépolluer l’eau et fatigue les stations d’épuration. Jetée au fond du jardin ou au compost, elle encrasse le sol et attire les nuisibles. Bref, quel que soit le chemin, l’évier ou les toilettes restent la pire option.

Maïzena : la poudre du placard qui fige l’huile de friture

La fécule de maïs, vendue sous forme de maïzena, n’épaissit pas seulement les sauces. Mélangée à l’huile de friture encore tiède, elle absorbe progressivement le gras et le transforme en masse semi-solide, bien plus simple à manipuler. Cette astuce fonctionne très bien pour les quantités domestiques habituelles, jusqu’à environ un demi-litre d’huile.

En pratique, on laisse l’huile refroidir jusqu’à ce qu’elle soit tiède, puis on ajoute une à deux cuillères à soupe de maïzena pour 50 cl. On mélange avec une cuillère en bois afin d’obtenir une pâte homogène qui épaissit rapidement. Le récipient est ensuite couvert et laissé à température ambiante pendant environ vingt-quatre heures : on récupère alors un bloc qui rappelle du beurre ramolli, facile à décoller et à jeter.

Après la friture, où doit aller votre huile figée ?

Pour une petite quantité, il suffit de prélever la masse solidifiée avec une spatule, de l’envelopper éventuellement dans un peu de papier absorbant, puis de la jeter avec les ordures ménagères. Les fonds de poêle peuvent être essuyés directement au sopalin avant de rejoindre la poubelle, sans passer par les canalisations.

Dès que le volume augmente, mieux vaut stocker. La masse figée peut rester dans un bocal hermétique en verre, fermé et rangé à l’abri de la chaleur, jusqu’à ce qu’il soit plein et déposé en déchetterie. Pour une friteuse entière encore liquide, l’idéal reste de verser l’huile refroidie dans son bidon d’origine ou une bouteille solide, puis de l’apporter telle quelle dans un point de collecte où elle pourra être incinérée ou transformée en biocarburant. Une nouvelle routine qui protège à la fois les tuyaux et l’eau.