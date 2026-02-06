IKEA lance cette collection de jardinage pastel en édition limitée : petits prix, mais les stocks vont fondre vite

En février 2026, IKEA lance DOFTRIPS, une collection limitée de jardinage d’intérieur pastel qui promet de dompter la jungle des plantes dans la cuisine. Mais avec des stocks variables selon les magasins, il va falloir choisir ses pièces avec soin.

Un plan de travail couvert de verres qui servent de vases, une jungle de feuilles autour de l’évier, des miettes de terre un peu partout : pour beaucoup de foyers, la passion des plantes finit par étouffer la cuisine. En plein hiver, ce coin censé être pratique se transforme facilement en terrain vague végétal.

En février 2026, IKEA crée la surprise avec DOFTRIPS, une nouvelle collection limitée de jardinage d’intérieur aux teintes pastel, pensée pour dompter cette jungle sans exploser le budget. Douze accessoires en verre, métal ou plastique recyclé promettent de transformer rebord de fenêtre, plan de travail ou cheminée condamnée en mini oasis. Reste une question : combien de temps les stocks tiendront-ils.

DOFTRIPS, la collection limitée IKEA qui met de l’ordre dans la jungle

Au cœur de la collection DOFTRIPS, on trouve un dispositif d’arrosage en verre rose ou vert (9,99 € les deux), qui s’enfonce dans le terreau et alimente la plante en douceur. Autour gravitent un tapis de rempotage rayé à 1,99 €, un arrosoir vert de 1,5 litre à 12,99 €, une mini serre, des tuteurs, vases et cache-pots coordonnés, soit une douzaine de références au total.

Ces objets se veulent aussi jolis que pratiques. Verre transparent, couleurs douces, formats compacts : l’idée est de créer une mini station plantes sur un rebord de fenêtre ou un coin de plan de travail, sans impression de bazar. Le tapis limite les dégâts de terre et d’eau, pendant que les arrosoirs et outils se rangent à portée de main, prêts pour la prochaine session de rempotage.

Comment utiliser DOFTRIPS pour créer une mini oasis à petit prix

Pour sortir du chaos, beaucoup adoptent la méthode des chefs : la mise en place. On choisit une zone bien éclairée, on y installe le tapis de rempotage, puis on aligne deux ou trois cache-pots pastel et un vase en verre pour les boutures. Tous les soins se font là, au même endroit, ce qui évite l’eau qui déborde sur toute la cuisine.

Trois pièces DOFTRIPS ressortent comme base idéale d’un kit premier prix, autour de 15 € :

les dispositifs d’arrosage en verre, qui hydratent les plantes plusieurs jours sans surveillance ;

le tapis de rempotage, qui retient éclats de terre et gouttes d’eau et se replie à plat une fois sec ;

un ou deux vases et cache-pots pastel assortis, pour donner une impression d’ensemble rangé plutôt qu’un alignement de récipients dépareillés.

Edition limitée : comment ne pas rater la collection DOFTRIPS chez IKEA

Comme toutes les collections limitées IKEA, DOFTRIPS est produite en quantités réduites et les références disparues ne sont pas garanties de revenir en rayon. Les stocks varient fortement d’un magasin à l’autre, avec parfois des produits disponibles uniquement en livraison ou déjà épuisés selon les villes. Avant de se déplacer, mieux vaut vérifier en ligne la disponibilité article par article.