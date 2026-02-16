À Nîmes, une ancienne fidèle des hypermarchés pousse la porte du Mas des Agriculteurs en pleine envolée des prix. Ce qu’elle voit sur les rayons et son ticket bouleverse à la fois son budget et sa façon de consommer.

Février 2026. Entre factures de chauffage qui grimpent et tickets de caisse qui s’allongent, beaucoup ressortent des grandes surfaces avec la même impression : payer plus cher pour un caddie qui semble pourtant identique. Les cartes de fidélité et les promos flash n’effacent pas la sensation d’errer au milieu de rayons standardisés, remplis de produits suremballés dont on ne connaît ni l’origine réelle ni la marge encaissée.

À Nîmes, un lieu bouscule cette routine bien rodée : le Mas des Agriculteurs Nîmes, un vaste magasin de producteurs qui reprend les codes du supermarché, mais en les retournant complètement. Sur son site, l’enseigne affiche d’ailleurs cette promesse : « chez nous aussi, ça ne coûte pas plus cher de bien manger », peut-on y lire. Pour beaucoup de foyers, cette phrase commence à devenir vérifiable sur le ticket de caisse.

Quand la fidélité aux supermarchés classiques finit par coûter cher

Dans les grandes enseignes, tout est pensé pour garder le client captif. Quelques produits d’appel très visibles, comme le lait ou les œufs, sont affichés au plus bas, tandis que d’autres rayons, surtout l’hygiène et l’entretien, supportent des prix 30 à 40 % plus élevés que la moyenne. À l’échelle d’un panier complet, cette mécanique crée un prix moyen rarement favorable, même avec des euros cumulés sur la carte.

En même temps, l’inflation alimentaire entretient un malaise plus profond. Beaucoup ne veulent plus acheter des tomates fades qui ont traversé l’Europe en camion alors que des alternatives locales existent. Derrière chaque passage en caisse se pose la même question : l’argent va-t-il surtout à des actionnaires lointains ou à ceux qui travaillent la terre ? De là naît la recherche d’un circuit court plus lisible.

Mas des Agriculteurs Nîmes : un supermarché de producteurs 100 % gardois

Ouvert aux portes de Nîmes sur environ 960 m², le Mas ressemble à une halle gourmande plutôt qu’à un hypermarché. Plus de 600 producteurs du Gard y approvisionnent fruits et légumes, boucherie, crèmerie, vins, épicerie et même cosmétiques, pour près de 7 000 références. Porté par la Chambre d’agriculture du Gard et des agriculteurs associés, le lieu a réalisé environ 7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, avec 8 500 clients supplémentaires et 17 salariés.

Ici, l’origine Gard ou Occitanie est la norme. En février, on y trouve courges, choux, poireaux, kiwis, pommes de garde, mais pas de fraises hors saison. Les produits arrivent souvent du champ la veille, parfois le matin même. L’absence d’intermédiaires et de longs transports permet de proposer un « juste prix » : des exemples de pastèque ou de courgettes à 0,99 €/kg, ou de tomates à l’ancienne autour de 2,65 €/kg, montrent que le local peut rivaliser avec la grande distribution, tout en mieux rémunérant le producteur.

Budget, conscience et nouvelles habitudes : ce que change ce type d’enseigne

En remplissant son panier surtout avec des produits bruts et de saison dans un magasin de producteurs, l’inflation ressentie baisse souvent, car on évite les marges élevées sur les plats préparés et les marques très marketées. Des calculs réalisés sur un budget courses de 400 € par mois montrent qu’un simple changement de stratégie d’enseignes peut déjà dégager environ 60 € d’économies mensuelles, soit 720 € par an. Au Mas des Agriculteurs, chaque euro dépensé alimente directement l’économie agricole locale, finance des emplois non délocalisables et limite les kilomètres parcourus par les aliments. Pour celles et ceux qui n’habitent pas Nîmes, des structures proches existent sous les appellations « magasin de producteurs », « boutique paysanne » ou « drive fermier », souvent avec les mêmes services pratiques de drive, click & collect et livraison.