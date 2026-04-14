Ce gratin de gnocchis prêt en 20 minutes a conquis toute ma famille (et corrige une erreur que tout le monde fait)

Ces gnocchis poêlés gratinés pesto mozzarella ont sauvé plus d’un soir de flemme en 20 minutes chrono. Entre croûte dorée et cœur fondant, une simple étape oubliée change tout.

Dans la cuisine, les soirs de flemme ont une odeur bien précise : basilic, fromage gratiné, gnocchis dorés. La poêle crépite, le pesto embaume, la mozzarella file déjà ; le four n’a même pas encore été allumé.

On veut un plat chaud, familial, sans dépendre d’un sachet ultra-travaillé du congélateur. Ces gnocchis poêlés gratinés pesto mozzarella gardent le côté express, mais avec une texture de gratin. Tout se joue avant le passage au four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de gnocchis nature, rayon frais

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 2–3 c. à soupe de pesto au basilic, 250 g de tomates cerises

✅ 1 boule de mozzarella (125 g), 40 à 60 g de parmesan râpé

Pourquoi ces gnocchis gratinés sont devenus le plat de flemme préféré de la famille

En vingt minutes chrono, on obtient un grand plat brûlant qui nourrit trois à quatre assiettes, sans casser le budget ni salir toute la batterie de cuisine. Les gnocchis du rayon frais, choisis avec une liste courte et riche en pomme de terre, offrent un résultat bien plus maison qu’une poêlée industrielle très salée et chargée en additifs.

La technique qui change tout : poêler les gnocchis avant le four

Le réflexe habituel consiste à verser les gnocchis crus dans un plat, à couvrir de fromage et à espérer un gratin bien tenu. Résultat ; tout se détrempe. En les faisant d’abord dorer en couche fine, dans une poêle bien chaude, on crée une croûte légère qui résiste à la sauce, et garde le cœur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chauffer l’huile dans une grande poêle. Technique : Verser les gnocchis en une couche fine, les faire dorer 5 à 7 minutes en remuant peu. Cuisson : Couper le feu, ajouter pesto, tomates et ail, mélanger puis transférer dans un plat à gratin peu profond. Finition : Couvrir de mozzarella et parmesan, enfourner 12 minutes, finir 1 à 2 minutes sous le grill si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert En dorant les gnocchis à la poêle, la surface sèche et reste ferme sous la sauce, tandis que le pesto ajouté hors du feu garde son parfum. ✨ Le twist gourmand : Utiliser de la mozzarella fumée, ajouter pignons grillés et quelques copeaux de parmesan à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner des gnocchis non dorés, entassés dans un plat profond avec mozzarella mal égouttée ; on obtient un gratin aqueux, pâteux et trop salé.

Variantes ultra rapides pour toute la famille

Pour les enfants, on met moins de pesto, plus de mozzarella et des tomates coupées finement. Les amateurs de vert ajoutent une poignée d’épinards ou des légumes grillés déjà prêts.

Une poêlée de gnocchis tomate-mozza surgelée gagne du caractère avec une cuillerée de pesto et un bref passage sous le grill. Les restes se gardent deux jours au frais et se réchauffent 8 à 10 minutes au four à 180 °C.

Sources Top Santé

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