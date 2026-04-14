Les restes de Pâques gâchés ? Ce planning malin en 1 session les transforme en 6 dîners pour la semaine

Entre le gigot du dimanche et les devoirs du lundi, les menus de la semaine de Pâques tournent vite au casse-tête. Et si six soirs faciles, malins et anti-gaspi tenaient dans une seule session de cuisine ?

Dans la maison, les odeurs de curry doux, d’agneau confit et de brioche au cacao se mêlent aux notes fraîches des légumes primeurs. La table de Pâques passe, mais il reste six soirs à orchestrer sans s’épuiser.

On a envie de frites de céleri-rave croustillantes, de matelote d’églefin au cidre, de tarte cajun à la patate douce… sans passer la semaine en cuisine. La solution tient en quelques bases malignes et un planning léger.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,5 kg de pommes de terre grenailles précuites

✅ 1,2 kg de légumes primeurs variés (asperges, carottes, navets, poireaux)

✅ 800 g de reste d’agneau de Pâques déjà cuit

✅ 1 rôti de porc aux pommes et curry (environ 1,2 kg)

Pourquoi planifier vos menus de la semaine de Pâques change tout

Penser la semaine comme un menu unique, du lundi au samedi, apaise le casse-tête quotidien. Entrées croquantes, plats rapides et desserts prêts à l’avance s’enchaînent ; on garde l’esprit libre pour profiter des proches plutôt que du minuteur.

Cette organisation permet aussi de mettre vraiment en valeur les légumes nouveaux. Asperges vertes, navets primeur, petits pois ou pommes de terre nouvelles se préparent une fois, puis se glissent en salades complètes, en matelote d’églefin ou avec les boulettes de porc citron-menthe.

La méthode express : 1 session pour lancer six jours de menus

On commence par une courte session de cuisine, le week-end ou le lundi midi. Au programme : cuisson d’un rôti de porc aux pommes et curry, grande plaque de légumes rôtis, pommes de terre grenailles, mayonnaise maison qui parfumera frites de céleri-rave, poulet citron-ail ou salades.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et parer tous les légumes primeurs, les sécher, les conserver au frais dans un linge humide. Technique : Tailler céleri-rave, carottes, navets et poireaux, les mélanger à l’huile et aux épices, étaler sur deux plaques. Cuisson : Enfourner légumes et pommes de terre à 180 °C avec le rôti de porc ; compter environ 40 minutes de cuisson. Finition : Pendant ce temps, fouetter la mayonnaise et une ricotta à l’huile d’argan pour les entrées de la semaine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine 30 min/jour 🔍 Le secret de l’expert La clé consiste à préparer des bases généreuses puis à les assembler différemment ; chaque réchauffage concentre saveurs et parfums. ✨ Le twist gourmand : Servir un soir toasts hawaïens, reste d’agneau en kefta au four et tarte au citron meringuée partagée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser sécher l’agneau au frigo ou recuisiner chaque plat de zéro ; on y perd du temps et de la tendreté.

Restes d’agneau et desserts : prolonger la semaine de Pâques

Le gigot du dimanche devient la star des soirs suivants. Hachis parmentier, moussaka ou gratin de macaronis aux restes d’agneau se montent vite grâce aux pommes de terre déjà prêtes et aux légumes rôtis en avance.

Côté douceurs, brioche tressée au cacao, ghribas aux amandes, tarte cajun à la patate douce ou tarte au citron meringuée se conservent plusieurs jours ; on pioche dedans pour le dessert ou le goûter sans rallumer le four.