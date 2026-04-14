Mon fils a lâché les nuggets de poulet : ce plat au four aux légumes que tous les parents devraient tester ce soir

Un soir de printemps, des nuggets de courgette au four s’invitent à la place du poulet sur la table d’un enfant accro au fast-food. Comment ces bouchées dorées ont-elles réussi à changer, en douceur, la petite routine du dîner familial ?

« Mon fils a lâché ses nuggets de poulet » : le soir où une courgette râpée au four a tout remplacé

Un soir de printemps, la cuisine sentait le four chaud, le fromage qui gratine et les herbes dans l’huile d’olive. Sur la plaque, de petites formes dorées promettaient le même croustillant que les nuggets habituels, prêtes à être trempées dans la sauce.

Sauf que, ce soir-là, ce n’était plus du poulet. Dans le saladier, une courgette râpée mêlée à l’œuf, au parmesan et à la chapelure attendait le four. On parlait juste de nuggets. Quand l’enfant a délaissé ses nuggets de poulet pour ces bouchées vertes, la bataille des légumes a basculé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes râpées (env. 500 g)

✅ 1 œuf entier

✅ 50 g de parmesan râpé

✅ 60 g de chapelure

Le dîner déclic : quand les nuggets de courgette au four remplacent le poulet

On connaît ce moment où l’assiette de légumes repart à moitié pleine ; face à ça, on finit par céder aux nuggets de poulet. Ici, même rituel du plateau télé, même forme à tremper dans la sauce, mais une base de courgette râpée, parmesan, chapelure. La cuisson au four donne ce croustillant rassurant, sans friture ni viande.

La méthode croustillante : râper, essorer, façonner comme de vrais nuggets

Pour éviter la courgette molle qui fait fuir les enfants, tout se joue avant le four. On la râpe fin, on la sale pour la faire dégorger, puis on l’essore presque au sec. Cette pulpe concentrée se mélange à l’œuf, au parmesan et à la chapelure jusqu’à former une farce qui se tient.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper, saler puis bien essorer la courgette râpée. Technique : Mélanger avec œuf, parmesan, épices et chapelure pour une farce compacte. Cuisson : Façonner des nuggets, déposer sur plaque huilée, enfourner à 200 °C. Finition : Retourner à mi-cuisson puis servir bien chauds dès la sortie du four.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min environ 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau de la courgette, l’essorage limite la vapeur au four et permet à la chapelure et au parmesan de vraiment dorer et croustiller. ✨ Le twist gourmand : On peut remplacer la moitié de la chapelure par du panko ou des flocons de céréales écrasés, et ajouter un peu de comté pour une note plus ronde. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfourner une courgette encore gorgée d’eau ni coller les nuggets entre eux ; ils cuireaient à la vapeur et resteraient tristement mous.

Sauces, variantes et batch cooking autour des nuggets de courgette au four

On sert ces nuggets de courgette au four comme leurs cousins de fast-food : avec une sauce yaourt, citron et moutarde, un ketchup maison ou une mayo relevée. À côté, une salade croquante ou des frites au four complètent l’assiette. On peut préparer une version sans gluten en remplaçant la chapelure par poudre d’amande et parmesan, puis congeler les bouchées cuites, à réchauffer 8 à 10 minutes à 200 °C.