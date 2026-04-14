Mon fils a lâché les nuggets de poulet : ce plat au four aux légumes que tous les parents devraient tester ce soir
Un soir de printemps, des nuggets de courgette au four s’invitent à la place du poulet sur la table d’un enfant accro au fast-food. Comment ces bouchées dorées ont-elles réussi à changer, en douceur, la petite routine du dîner familial ?
« Mon fils a lâché ses nuggets de poulet » : le soir où une courgette râpée au four a tout remplacé
Un soir de printemps, la cuisine sentait le four chaud, le fromage qui gratine et les herbes dans l’huile d’olive. Sur la plaque, de petites formes dorées promettaient le même croustillant que les nuggets habituels, prêtes à être trempées dans la sauce.
Sauf que, ce soir-là, ce n’était plus du poulet. Dans le saladier, une courgette râpée mêlée à l’œuf, au parmesan et à la chapelure attendait le four. On parlait juste de nuggets. Quand l’enfant a délaissé ses nuggets de poulet pour ces bouchées vertes, la bataille des légumes a basculé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 courgettes moyennes râpées (env. 500 g)
- ✅ 1 œuf entier
- ✅ 50 g de parmesan râpé
- ✅ 60 g de chapelure
Le dîner déclic : quand les nuggets de courgette au four remplacent le poulet
On connaît ce moment où l’assiette de légumes repart à moitié pleine ; face à ça, on finit par céder aux nuggets de poulet. Ici, même rituel du plateau télé, même forme à tremper dans la sauce, mais une base de courgette râpée, parmesan, chapelure. La cuisson au four donne ce croustillant rassurant, sans friture ni viande.
La méthode croustillante : râper, essorer, façonner comme de vrais nuggets
Pour éviter la courgette molle qui fait fuir les enfants, tout se joue avant le four. On la râpe fin, on la sale pour la faire dégorger, puis on l’essore presque au sec. Cette pulpe concentrée se mélange à l’œuf, au parmesan et à la chapelure jusqu’à former une farce qui se tient.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Râper, saler puis bien essorer la courgette râpée.
- Technique : Mélanger avec œuf, parmesan, épices et chapelure pour une farce compacte.
- Cuisson : Façonner des nuggets, déposer sur plaque huilée, enfourner à 200 °C.
- Finition : Retourner à mi-cuisson puis servir bien chauds dès la sortie du four.
Sauces, variantes et batch cooking autour des nuggets de courgette au four
On sert ces nuggets de courgette au four comme leurs cousins de fast-food : avec une sauce yaourt, citron et moutarde, un ketchup maison ou une mayo relevée. À côté, une salade croquante ou des frites au four complètent l’assiette. On peut préparer une version sans gluten en remplaçant la chapelure par poudre d’amande et parmesan, puis congeler les bouchées cuites, à réchauffer 8 à 10 minutes à 200 °C.
Sources
-
Marmiton
«Nuggets de courgette»
En bref
- 🍽️ Un soir de printemps, une famille teste des nuggets de courgette au four à la place des traditionnels nuggets de poulet adorés par leur enfant.
- 🥒 La recette repose sur la courgette râpée, bien essorée au torchon, liée à l’œuf, au parmesan et à la chapelure puis cuite au four.
- 🔥 Entre panure façon nuggets, cœur moelleux et cuisson dorée à 200 °C, un détail technique change tout pour obtenir ce croustillant qui fait parler.
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