« J’ai tout retiré de mon canapé » : ce textile oublié que les décorateurs s'arrachent change le salon ce printemps

Au printemps, de nombreux salons français étouffent sous la montagne de coussins. Comment un seul grand textile en fibres naturelles promet-il de tout changer sur le canapé ?

« J’ai tout retiré de mon canapé » : ce geste radical résonne chez beaucoup dès que le printemps arrive. Après des mois à s’enfoncer dans une montagne de coussins, l’œil fatigue, le salon paraît plus petit, l’assise moins accueillante. Le retour de la lumière met au jour cette surcharge et donne envie de repartir de zéro, sans encore savoir par quoi remplacer tous ces accessoires.

Dans les intérieurs français, la tendance glisse vers une déco plus épurée, tournée vers le confort réel et les achats raisonnés. On enlève tout, on laisse le mobilier respirer, puis on réintroduit un seul grand textile naturel, texturé, chargé d’histoire. Ce textile oublié change tout.

Canapé allégé : pourquoi la montagne de coussins ne fait plus envie

Longtemps, la mode a encouragé l’accumulation de coussins de toutes tailles, censés donner du relief au canapé. Dans la vraie vie, ce tas coloré finit surtout par gêner : il faut sans cesse tout déplacer pour s’asseoir et la pièce semble encombrée. Un canapé dénudé retrouve ses lignes, la respiration visuelle revient, l’ambiance paraît aussitôt plus calme.

Ce besoin de légèreté se marie avec l’envie de slow life. Un seul geste suffit : vider l’assise, faire place nette, puis choisir une pièce forte qui remplace tous les petits objets superflus. Le salon gagne en clarté, en fluidité et l’on consomme moins, mais mieux.

Plaid en lin et courtepointe : le textile oublié qui métamorphose le salon

Au cœur de cette nouvelle esthétique, le héros est souvent un grand plaid en lin ou un jeté en chanvre ou coton gaufré. Ces matières naturelles respirent, régulent la température et captent à merveille la lumière printanière. Posé nonchalamment sur un accoudoir, ou drapé sur une assise un peu fatiguée, ce textile à la texture irrégulière casse la rigidité du meuble et crée un minimalisme chaleureux, presque esprit maison de vacances.

Version plus nostalgique, la courtepointe ancienne, longtemps rangée dans les armoires de famille, revient sur le canapé. « Les consommateurs sont lassés des articles produits en masse et recherchent des objets artisanaux, marqués par le temps et l’usure », explique, dans les colonnes de House Beautiful, Virginia Chamlee, antiquaire et auteure de Big Thrift. L’artiste Bari J. Ackerman résume cette soif d’authenticité : « À l’ère de l’IA, nous aspirons au fait main et à l’histoire. Ce qui était autrefois considéré comme « fait maison » est désormais considéré comme artisanal, un luxe rare. » Pour beaucoup, chiner devient presque un jeu. « Les gens adorent chiner », constate la décoratrice Krista Wells, qui remarque aussi que « Les courtepointes coûtent généralement une fortune, alors c’est agréable d’en trouver une à petit prix. » Reste à bien choisir. « Le critère numéro un lors de l’achat d’une courtepointe est la qualité des matériaux », affirme la créatrice Olivia Massie, qui privilégie les fibres naturelles comme le coton ou le lin-coton. Sa méthode reste instinctive : « Si j’aime le motif et le style, je l’achète ». Et elle l’assume, car « Vous ne le reverrez jamais, et je regretterai toujours de m’en être séparée. »

Comment adopter ce grand textile sur le canapé ce printemps

Pour transformer le salon, le choix des couleurs joue beaucoup : beige sable pour la douceur, écru ou blanc cassé pour agrandir visuellement, vert sauge ou terracotta délavé pour un écho discret à la nature. Le secret tient ensuite dans le geste. On évite de border le plaid comme un couvre-lit tiré au cordeau, ou de le laisser en boule. Un drapé asymétrique, tombant souplement le long de l’assise ou du dossier, suffit à installer une atmosphère plus claire, plus apaisée. Reste à décider si ce printemps, le canapé suivra lui aussi ce souffle de légèreté.