Je suis décoratrice : ces 5 accessoires IKEA à petit prix transforment sans travaux un salon en pièce de magazine

Une décoratrice d’intérieur révèle comment quelques accessoires IKEA bien choisis peuvent métamorphoser un salon français. De la lumière aux textures, ces 5 trouvailles promettent un effet haut de gamme sans exploser le budget.

Il arrive qu’une pièce provoque aussitôt un vrai sentiment d’harmonie, alors que les meubles restent très simples. Beaucoup imaginent qu’il faut un budget colossal ou un canapé de designer pour obtenir cet effet, alors que le déclic vient souvent d’un détail : les accessoires autour.

En février 2026, avec la grisaille qui écrase la lumière, cette différence se voit encore plus. En jouant sur la verticalité, la clarté, les textures et une ou deux pièces fortes, cinq accessoires IKEA déco suffisent à métamorphoser un intérieur sans travaux lourds ni dépenses folles.

Ces accessoires IKEA qui étirent la pièce et captent la lumière

Premier réflexe de décoratrice : regarder les fenêtres. Des rideaux trop courts coupent visuellement le mur. Des modèles longs comme DYTÅG, HILJA ou MAJGULL, en lin ou effet lin, changent tout une fois la tringle fixée au plus près du plafond. Quand le tissu touche le sol, voire se casse légèrement, les murs paraissent plus hauts et l’ambiance rappelle une chambre d’hôtel.

Pour agrandir encore, les miroirs grand format deviennent des alliés. Un grand miroir HOVET ou une accumulation de NISSEDAL, posés au sol contre le mur plutôt qu’accrochés, créent une profondeur étonnante. Le fait de refléter à la fois le sol et le plafond donne l’impression que la pièce est deux fois plus grande, tout en multipliant chaque rayon de soleil d’hiver.

Textiles cocooning et lumière douce : le duo qui change tout

Une fois l’espace visuellement poussé, place au ressenti. Sur un canapé très basique, des housses de coussin SANELA en velours, quelques modèles GURLI et un plaid VÅRELD ajoutent immédiatement du relief sans surcharge. Le velours, la laine et le coton épais accrochent la lumière de façon différente et invitent au toucher. En restant sur 2 ou 3 couleurs maximum, en camaïeu, le regard se repose et l’effet slow design rend la pièce plus apaisante.

La lumière représente près de 50 % du rendu final d’une décoration. Un plafonnier unique à l’éclairage cru casse l’ambiance, là où plusieurs sources lumineuses transforment l’atmosphère. La suspension en bambou SINNERLIG diffuse une lumière chaude et naturelle, tandis que des éclairages plus graphiques comme SKYDRAG ou la collection VARMBLIXT dessinent des ombres et structurent le salon. Disposées dans les coins sombres, ces lampes créent des îlots de lumière qui rendent l’espace plus intime.

Un grand vase IKEA pour une touche artisanale très chic

Dernière trouvaille, souvent sous-estimée : le vase sculptural. Les séries BERÄKNA, KONSTFULL ou GRADVIS, en verre soufflé ou en céramique mate aux tons terreux, apportent une vraie note artisanale. Un seul grand vase à fort caractère, posé sur une console, une table basse ou même au sol, suffit à habiller le regard. Même vide, il capte la lumière et devient presque une sculpture.

En combinant rideaux pleine hauteur, grand miroir, duo coussins et plaid texturés, luminaires de caractère et vase oversize, un intérieur banal prend aussitôt des allures de magazine. Sans changer de mobilier ni casser de cloison, ces cinq trouvailles IKEA montrent que l’élégance ne dépend pas du prix, mais de quelques choix précis et bien placés.

