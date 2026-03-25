L’ère du mur jungle est finie : cette finition brute méconnue est à adopter vite dans votre salon

Après des années de papiers peints jungle omniprésents, les décorateurs annoncent un grand virage pour les salons ce printemps. Quelle finition brute et minérale va s’inviter chez vous sans tout bousculer ?

Les feuilles de monstera et les perroquets flamboyants ont longtemps régné sur nos murs. En quelques lés de papier peint panoramique, un salon se transformait en forêt tropicale, avec ces décors XXL très présents dans les catalogues et chez les enseignes comme Leroy Merlin, Castorama ou Maisons du Monde.

Mais la décoration intérieure fait aujourd’hui son grand ménage de printemps. La mode des murs saturés de motifs cède la place à des ambiances plus calmes, tournées vers le bien-être et la sobriété. Une finition plus brute, minérale et durable prend doucement sa place… et change complètement la respiration du salon.

Mur jungle : de l’évasion rêvée à la claque visuelle

En 2022, le papier peint panoramique aux paysages tropicaux promettait une évasion immédiate à la maison. Feuillages géants, forêts tropicales, perroquets : le mur jungle s’est imposé comme la solution déco rapide, posée en un week-end pour tout transformer sans travaux lourds. Sauf qu’au quotidien, cette exubérance a souvent montré ses limites.

Motifs très sombres, dessins denses, impressions XXL qui envahissent tout le champ de vision : ces décors finissent par rétrécir visuellement la pièce et fatiguer le regard. Le salon, censé apaiser, devient un lieu où l’œil ne trouve plus de pause. Avec l’allongement des jours, beaucoup rêvent désormais de clarté, de murs moins bavards et d’un vrai retour à l’essentiel.

Finition brute : la matière minérale qui fait enfin respirer le salon

Pour remplacer ces jungles murales, les décorateurs misent sur le mur brut et les finitions minérales. Les enduits muraux effet chaux ou argile, utilisés depuis des siècles, reviennent au premier plan. Mélangées à l’eau, ces poudres naturelles forment un revêtement sain, qui régule naturellement l’humidité de la pièce tout en offrant un aspect chic, intemporel et accessible.

Loin du mur blanc froid, ces enduits offrent une surface vivante : chaque coup de taloche, chaque petite aspérité attrape la lumière différemment. Au fil de la journée, le mur semble changer de texture, donnant de la profondeur sans aucun motif. La matière suffit à créer le décor et enveloppe le salon d’une atmosphère protectrice, dans un esprit presque « raw », brut mais chaleureux.

Passer du mur jungle au mur brut : gestes clés pour ce printemps

La transition commence par retirer frises et lés surchargés, puis par nettoyer le support et reboucher les trous pour retrouver une base saine, comme on le ferait avant de reposer un papier peint. Vient ensuite le choix de la finition : un enduit à la chaux pour un rendu velouté et lumineux, ou un enduit d’argile pour une texture encore plus matte et terreuse. Ce changement ne réclame pas un budget exorbitant, mais un peu de temps et l’envie d’opter pour une décoration plus durable.

Pour un vrai salon qui respire, les teintes terreuses fonctionnent particulièrement bien avec ces finitions brutes : grège chaud pour une allure contemporaine, terracotta adoucie pour réchauffer une pièce orientée au nord, vert sauge très délavé pour rappeler la nature sans la saturer, blanc sableux pour un air de maison méditerranéenne. Associés à un mobilier en bois massif, du rotin, du lin lavé, un miroir chiné ou des suspensions en fibres tressées, ces murs de chaux ou d’argile se suffisent alors à eux-mêmes. Reste à savoir si vous laisserez enfin vos murs respirer ce printemps.