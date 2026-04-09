Les psychologues alertent sur ce choix nocturne méconnu qui pourrait bien sauver votre couple

De plus en plus de psychologues parlent de « divorce du sommeil » pour les couples aux lits séparés. Et si ce choix discret changeait en profondeur la relation ?

Faire chambre à part reste, pour beaucoup, le signe qu’un couple va mal. Quand des proches annoncent qu’ils dorment désormais dans des lits séparés, l’entourage pense souvent à la rupture plus qu’à la réparation. Pourtant, la psychologie du sommeil raconte aujourd’hui une histoire différente.

Une étude de l’Académie américaine de médecine du sommeil évoque plus d’un tiers de couples américains qui dorment séparés, et l’on parle d’environ 10 % des couples en France. « On nous a toujours fait croire que l’on devait dormir ensemble si l’on est en couple », rappelle Neil Stanley, co-auteur de A Sleep Divorce: How to Sleep Apart, Not Fall Apart, dans un entretien avec National Geographic. Pour lui, ce réflexe culturel retarde des solutions simples.

Faire chambre à part : un choix souvent pragmatique

Entre ronflements, insomnie, apnée du sommeil, horaires décalés, douleurs chroniques ou nuits hachées par un nourrisson, beaucoup de couples dorment mal à deux. Le psychologue du sommeil Dan Ford constate que « certains couples ont des horloges biologiques très différentes, ce qui mène à des horaires de sommeil différents, alors ils peuvent trouver plus simple de faire chambre à part plutôt que de déranger le sommeil de l’autre ».

Plusieurs études cliniques montrent qu’un lit partagé peut réduire la durée et la qualité du sommeil. La chercheuse Wendy Troxel résume : « La privation chronique de sommeil érode l’humeur, l’empathie et la patience, tout ce dont une relation a besoin pour fonctionner », citée par le magazine VegOut. Des travaux menés au Michigan et à Berkeley ont aussi relié mauvaises nuits et disputes plus fréquentes au sein du couple.

Ce que la psychologie observe quand chacun a son lit

Quand chacun bénéficie d’un vrai sommeil réparateur, les matinées changent. Les chercheurs parlent d’un effet « réunion » : on se retrouve au petit-déjeuner avec l’envie, et non l’obligation, de se voir. « Les séparations de sommeil amènent beaucoup de couples à apprécier encore plus leur partenaire lorsqu’ils se retrouvent le matin. C’est comme prendre des vacances de sommeil l’un loin de l’autre, puis se réunir », observe Wendy Troxel.

Pour certains couples, cette distance nocturne nourrit même le désir. Vivre dans le même logement en dormant dans des lits séparés crée un équilibre entre indépendance et proximité, décrit aussi le site Lunhamac : chacun a son espace, mais on peut choisir de se retrouver pour un câlin, une sieste, un week-end. Une enquête de 2023 de l’Académie américaine de médecine du sommeil rapporte qu’environ un tiers des répondants qui dorment parfois séparés se disent plus heureux et plus proches.

Lits séparés : quand ce choix protège vraiment le lien

Les psychologues interrogés par Psychologies ou Santé Magazine insistent sur un point : faire chambre à part apaise le couple seulement si la décision est parlée, assumée et accompagnée de rituels de connexion. L’expert Neil Stanley recommande d’éviter le terme « chambre d’amis » et de revendiquer cet espace. « Le divorce du sommeil n’est pas une punition, c’est la meilleure chose à faire l’un pour l’autre », affirme‑t‑il.