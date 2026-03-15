Linge jauni, draps ternes : si vous continuez la javel, vous ratez ce duo de grand-mère bluffant

Après des années à empiler draps et chemises jaunit à la maison, une simple astuce de grand-mère a tout changé. Ce duo inattendu rend le linge blanc presque comme neuf, sans javel ni corvée.

Pendant des années, beaucoup ont rangé à regret leurs draps et chemises blancs au fond du placard, persuadés qu’un jaune terne s’était installé pour toujours. Lessives renforcées, détachants, eau de javel… rien n’y fait vraiment, à part fragiliser les fibres et abîmer les mains. Le blanc éclatant des débuts semble perdu.

Cette décoloration progressive touche les draps anciens, les taies d’oreiller marquées par la transpiration, les serviettes de toilette utilisées au quotidien. Pourtant, un duo très simple, inspiré des astuces de grand-mère, permet de blanchir du linge jauni sans y passer la journée ni vider son budget. Et la transformation surprend souvent dès le premier lavage.

Blanchir du linge jauni : le déclic venu du vrai savon de Marseille

Le jaunissement vient surtout des résidus : transpiration, sébum, oxydation, mais aussi restes de lessive qui s’accrochent lavage après lavage. Les produits modernes masquent un temps le problème, ou l’attaquent avec des agents très agressifs. Résultat : un tissu qui fatigue vite, sans retrouver vraiment son blanc d’origine.

C’est là que le savon de Marseille à 72 % d’huile végétale fait la différence. Sa formule traditionnelle dissout ces dépôts tout en respectant les fibres. L’astuce clé ne consiste pas à le diluer dans la machine, mais à l’appliquer en barre directement sur les zones jaunies, comme le faisaient les générations précédentes.

Savon de Marseille et percarbonate : le duo qui réveille le blanc

La méthode reste très simple : on humidifie la partie jaunie à l’eau froide ou tiède, puis on frotte le savon en mouvements circulaires réguliers jusqu’à bien imprégner le tissu. On laisse ensuite reposer pendant 30 minutes sans rincer. Ce temps d’attente permet au savon de décomposer en profondeur les molécules responsables du jaunissement avant un lavage classique.

Pour les cas vraiment tenaces, le percarbonate de soude devient l’allié idéal. Cet oxydant naturel se décompose en eau et en oxygène au contact de l’eau chaude. Deux cuillères à soupe directement dans le tambour, en plus de la lessive, suffisent pour une machine de linge blanc à 40 °C. Pour un linge très jauni, un bain d’eau chaude avec environ 50 g de percarbonate pour 5 litres, pendant 2 heures, offre un rattrapage impressionnant avant le passage en machine.

Les bons gestes pour un linge blanc éclatant sans se compliquer la vie

Le choix du savon reste crucial. Un vrai savon de Marseille ne contient pas de glycérine ajoutée, seulement des huiles végétales : la glycérine laisse une pellicule grasse qui ternit le tissu. La barre pèse en général 200 à 250 g et dégage une odeur discrète, sans parfum synthétique envahissant. Autre point clé : maintenir la température de lavage à 40 °C. Au-dessus, les fibres risquent de feutrer et de se ternir ; en dessous, le percarbonate perd en efficacité.

Dernier atout de cette astuce : elle repose sur deux produits biodégradables, sans javel ni désoxydants violents. En pratique, la routine tient en quatre gestes simples : humidifier, frotter au savon, attendre 30 minutes, lancer la machine avec un peu de percarbonate. Draps anciens, serviettes ou chemises blanches retrouvent alors une blancheur nette, sans fatigue ni recettes compliquées.