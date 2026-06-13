Liquide vaisselle : arrêtez de jeter ces épluchures, ma vaisselle n'a jamais autant brillé avec elles

Sceptique, j’ai tenté un liquide vaisselle maison préparé avec de simples épluchures de pommes de terre. Entre vaisselle grasse, budget serré et envie de zéro déchet, le résultat m’a prise au dépourvu.

Entre les poêles qui accrochent, les plats à gratin et les verres qui ternissent, le liquide vaisselle fait partie des produits rachetés sans arrêt. Alors quand une astuce promet de le remplacer avec de simples épluchures de pommes de terre, la méfiance est compréhensible. Des pelures censées faire briller les assiettes ? L’idée paraît folklorique. Pourtant, un test complet à l’évier révèle une brillance qui surprend les plus sceptiques.

Cette méthode repose sur un principe simple : transformer un déchet de cuisine en liquide vaisselle maison aux épluchures de pommes de terre, presque gratuit et doux pour la peau comme pour l’intérieur. Moins de bouteilles en plastique, moins de substances agressives, plus d’autonomie. Reste la question : comment préparer ce mélange, et surtout, est-ce que cela enlève vraiment la graisse du quotidien ?

Pourquoi tenter le liquide vaisselle maison aux épluchures de pommes de terre

Premier argument : le prix. Les pelures de pommes de terre finissent à la poubelle ou au compost. Ici, elles deviennent l’ingrédient principal d’un produit quasi gratuit ; seuls le bicarbonate, le vinaigre ou un peu de savon noir comptent, pour quelques centimes à peine. Sur l’année, cela équivaut à plusieurs bouteilles industrielles en moins.

L’intérêt est aussi écologique. Un litre de liquide vaisselle maison aux épluchures de pommes de terre, ce sont autant de flacons en plastique évités et un geste concret vers le zéro déchet. Les recettes reposent sur des ingrédients connus et 100 % naturels, bien plus doux pour les mains sensibles que certains tensioactifs industriels. Lors du test, la vaisselle crisse sous les doigts, les verres accrochent la lumière, sans parfum chimique envahissant.

Recettes faciles : de l’infusion aux épluchures à la décoction dégraissante

Première option, la version simple avec bicarbonate. Les épluchures bien lavées d’environ huit pommes de terre bio sont placées dans un bocal résistant à la chaleur. Il suffit de verser 75 cl d’eau bouillante, d’ajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude, de fermer puis de secouer vivement. Après 24 heures de repos au réfrigérateur, le liquide est filtré : le mélange donne un produit légèrement trouble, moussant, parfait pour la vaisselle quotidienne ou le plan de travail.

Deuxième option, plus rapide : la décoction à chaud. Environ 200 g de pelures (6 pommes de terre) sont recouverts d’un litre d’eau dans une casserole et portés à frémissement une quinzaine de minutes. Une fois tiède, le liquide est filtré et versé dans une bouteille. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc facilite le rinçage ; une cuillère à café de savon noir liquide renforce le dégraissage des poêles et plats très gras. Dans les deux cas, l’amidon de la peau se diffuse dans l’eau et agit comme un agent nettoyant doux qui aide à décrocher le film gras.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie 0,10 €/L environ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau chaude ou la macération extraient l’amidon des pelures, qui se comporte comme un agent nettoyant doux en accrochant les graisses. Le vinaigre améliore le rinçage, tandis que le bicarbonate et le savon noir renforcent l’effet dégraissant, tout en gardant un liquide fluide et facile à rincer. 💡 Le petit plus : Idéal pour les foyers qui cuisinent souvent des pommes de terre : le flacon se prépare le jour de la purée ou des frites, la vaisselle ressort très brillante, surtout le verre et l’inox, sans parfum entêtant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Préparer plusieurs litres d’avance et les garder plus d’une semaine : le mélange fermente, sent mauvais, perd en efficacité et peut décourager d’utiliser cette astuce pourtant simple.

Conservation, odeurs, hygiène : les règles à suivre pour ce liquide vaisselle maison

Ce liquide vaisselle aux épluchures reste vivant : sans conservateur, il fermente vite. Conservation au frais obligatoire, et pas plus d’une semaine ; odeur aigre ou dépôt signifient qu’il faut jeter. L’idéal est de préparer un petit flacon pour sept jours, d’utiliser de l’eau bien chaude, de doser peu et de réserver ce produit au lavage manuel, jamais au lave-vaisselle.