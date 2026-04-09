« Ma vie n’a pas de sens » : ce manque précis que les psys voient partout sans que vous le remarquiez

Travail, famille, loisirs : même avec une vie bien remplie, la sensation que tout sonne creux se répand. Et si le vrai manque était ailleurs, plus discret ?

Beaucoup de gens se surprennent à penser, tard le soir, « à quoi bon tout ça ? ». Travail, famille, loisirs sont là, pourtant une impression tenace demeure : rien n’a vraiment de sens. Sur les moteurs de recherche, la requête ma vie n’a pas de sens psychologie explose, signe que cette angoisse silencieuse est devenue collective.

Ce ressenti porte un nom en psychologie : le vide existentiel. Il ne touche pas seulement les personnes en crise majeure, mais aussi celles qui ont « tout pour être heureuses » sur le papier. Et si, derrière cette sensation, il ne manquait pas un grand but héroïque, mais quelque chose de plus discret : le sentiment de vraiment compter quelque part.

Quand vous pensez « ma vie n’a pas de sens » : ce que voit la psychologie

Les chercheurs décrivent le sens de la vie comme une direction plus que comme une mission gravée dans le marbre. Le penseur Silo résume : « Le sens de la vie est une direction vers le futur qui donne cohérence à la vie, qui permet de donner un cadre à ses activités et qui la justifie pleinement », explique Silo, cité par Pressenza. Avoir cette direction apaise la souffrance psychique, même quand les difficultés restent là.

Or beaucoup de personnes ont déjà un but apparent : élever des enfants, soigner, enseigner, faire tourner une entreprise. Elles remplissent leurs objectifs, cochent les cases, et ressentent malgré tout un flottement. Dans un témoignage, une ancienne analyste financière raconte cette sensation d’être un rouage remplaçable, dont la chaise pourrait être occupée par n’importe qui.

Du grand but de vie au besoin discret de compter quelque part

Pour la psychologie, ce qui manque alors n’est pas forcément du « purpose », ce grand projet censé tout justifier, mais la sensation concrète que votre présence laisse une empreinte. Quand vous n’exprimez jamais vos goûts, que vous écoutez sans rien partager de vous, vous devenez facile à remplacer. Vous êtes en lien, mais presque invisible : votre présence ne s’enregistre nulle part.

Une étude citée par BMC Psychology résume ce point ainsi : « Les individus qui perçoivent un soutien de la société et un lien avec les autres renforcent leur sentiment de sens en ayant l’impression que leur vie compte ». D’autres travaux de psychologie associent la présence de sens à une meilleure santé globale et à une plus grande satisfaction de vie.

Créer du sens en faisant vraiment exister votre présence

Pour recréer ce sentiment, nul besoin de révolutionner votre existence. Un témoignage propose une « carte du fait de compter » : noter les personnes ou lieux où votre absence laisserait un vrai vide. Ce voisin qui attend votre bonjour, cette collègue rassurée par votre humour, cet enfant qui scrute la grille de l’école.

Voir ces points de contact noir sur blanc rappelle que votre vie crée déjà des ondes, même minuscules. Chaque échange un peu plus vrai, chaque message concret, chaque geste fidèle à vos valeurs renforce cette cohérence intérieure chère à Silo. Si le vide devient étouffant ou s’accompagne d’idées noires, en parler à un professionnel reste important.