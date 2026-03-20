Maisons du Monde : cette édition limitée à moins de 100 € signée par une décoratrice star va s’arracher ce printemps

Ce printemps 2026, Maisons du Monde s'allie à Sarah Poniatowski pour une capsule solaire en édition limitée. Prix doux, disponibilité restreinte : faut-il se dépêcher pour relooker salon et balcon ?

Les premiers rayons de soleil donnent envie de pousser la table du salon vers la fenêtre, de sortir les chaises sur le balcon et de changer deux ou trois choses à la maison. Cette année, une collaboration très attendue fait déjà beaucoup parler du côté des fans de déco et des fidèles de Maisons du Monde.

Au printemps‑été 2026, Sarah Poniatowski, fondatrice de Maison Sarah Lavoine, signe pour l’enseigne la collection Tamsa, une capsule dedans‑dehors inspirée d’un village marocain. Annoncée en édition limitée à partir de mai, elle rassemble une trentaine de pièces pour la maison et le jardin, avec une grande partie à moins de 100 €. De quoi agiter les rayons déco dès les premières livraisons.

Tamsa : la collab solaire de Sarah Poniatowski pour Maisons du Monde

Habituée aux projets haut de gamme, avec des bougies autour de 85 à 90 € et des coussins proches de 90 €, la décoratrice apporte ici son chic parisien chez une enseigne grand public. Pour le magazine Pleine Vie, c’est une « collection solaire en édition limitée à prix mini », portée par des matières chaleureuses et un esprit vacances.

Le nom Tamsa renvoie à un village marocain cher à la créatrice, point de départ d’un univers très solaire. Au programme : terracotta, jaune safran, turquoise, grès, terre cuite et jonc de mer, pour environ 31 références pensées du salon à la terrasse. Pour Elle Adore, il s’agit d’une « collection outdoor canon à prix doux disponible en mai 2026 va filer vite ».

Pourquoi cette édition limitée Tamsa va s’arracher ce printemps

Inscrite dans le catalogue Itinéraire estival de Maisons du Monde, aux côtés de l’édition limitée Azur, Tamsa joue la carte du soleil plus franc et de l’artisanat marocain. La collection n’arrivera qu’en mai en magasins et en ligne, pour une durée restreinte, ce qui concentre tous les achats sur quelques semaines, juste au moment où les extérieurs se réveillent.

Autre raison du probable succès : l’écart de prix avec les créations Maison Sarah Lavoine. Là où une seule bougie de la marque peut dépasser les 80 €, la plupart des objets Tamsa restent sous la barre des 100 €. Le site Minutes Maison parle d’une « masterclass (petits prix inclus) », avec un vrai look de designer sans budget XXL.

Les pièces Tamsa à moins de 100 € à shopper en priorité

Pour une entrée de gamme toute douce, l’art de la table SAFI coche toutes les cases : assiettes dessert à 6,99 €, assiettes plates ou creuses à 7,99 €, grand saladier à 22,99 €, pichet à 24,99 €. En quelques pièces, la table prend des airs de riad, sans dépasser un budget d’environ 80 €.

Pour booster un salon neutre, la nappe imprimée Tamsa à 39,99 € utilisée en jeté de canapé, associée à une bougie ou un vase en terre cuite à 44,99 €, suffit à changer l’ambiance. À l’extérieur, le coussin de chilienne à 14,99 € et le duo de paniers CIENNA à 69,98 € promettent d’être parmi les premiers à disparaître des stocks.