Microfibres qui puent : cette femme de ménage m'a montré le lavage et les 5 erreurs qui les font puer

Mes chiffons microfibre ressortaient impeccables mais avec une odeur de renfermé, au point que je les jetais systématiquement. Jusqu’au jour où une femme de ménage m’a montré une autre façon de les laver et de les garder vraiment frais.

Les chiffons en microfibre ont un don : ils font briller l’inox, avalent la poussière et essuient une flaque en un seul passage. Puis, un jour, ils ressortent de la machine avec une odeur de renfermé qui écœure. Beaucoup finissent alors à la poubelle, en se disant : « Je jetais mes microfibres dès qu’elles sentaient mauvais ».

Lessive parfumée, adoucissant, cycles éco… rien n’y fait, l’odeur revient dès que le chiffon est humide. De quoi croire que la microfibre « vieillit mal ». Une femme de ménage a pourtant rappelé une évidence : le problème vient rarement du chiffon, mais presque toujours du lavage et du séchage.

Je croyais mes microfibres “mortes”, en réalité c’est ma routine de lavage qui puait

Une microfibre n’est pas un simple torchon. Ses fibres en polyester et polyamide sont jusqu’à cent fois plus fines qu’un cheveu et peuvent absorber plusieurs fois leur poids en eau et en graisse, tout en supportant des centaines de lavages. Ce maillage serré attrape la poussière, les traces de doigts, les résidus de produits… mais aussi l’humidité et la lessive mal rincée, qui restent coincées au cœur des fils.

Dans la machine à laver, une série de petits gestes entretient alors le problème : cycles trop doux, température tiède répétée, tambour surchargé, porte refermée aussitôt. Un film invisible se forme sur les textiles et dans le tambour. Mélange de graisse, de restes d’adoucissant et de lessive surdosée, il nourrit les bactéries qui redonnent cette odeur de renfermé aux chiffons microfibre qui sentent mauvais.

Ce que la femme de ménage m’a appris : le protocole 60 °C + percarbonate + rinçage au vinaigre

La professionnelle recommande un décrassage complet dès que l’odeur apparaît. D’abord, ne garder que les microfibres et vérifier sur l’étiquette qu’elles supportent 60 °C. Trier celles de cuisine, souvent très grasses, à part des lavettes pour vitres ou poussière. Remplir le tambour à moitié et ajouter la dose habituelle de lessive, sans la surdoser.

Ajouter ensuite 1 à 2 cuillères à soupe, soit environ 15 à 30 g, de percarbonate de sodium dans le tambour. Cette poudre libère de l’oxygène actif qui décroche graisses et odeurs en profondeur, surtout à 60 °C. Pour le rinçage, verser 150 à 200 ml de vinaigre blanc dans le bac assouplissant, à la place de l’adoucissant : il dissout résidus de lessive et calcaire pour laisser les fibres vraiment nettes. Ne jamais mettre vinaigre et percarbonate ensemble.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La montée ponctuelle à 60 °C ouvre les fibres, l’oxygène actif du percarbonate décolle graisses et salissures organiques, tandis que le vinaigre blanc évacue résidus de lessive et calcaire : le trio assainit la microfibre en profondeur sans l’abîmer. 💡 Le petit plus : lancer ce cycle avec uniquement du linge de ménage en microfibre aide aussi à décrasser le tambour et les conduits, ce qui limite les mauvaises odeurs sur les prochaines lessives. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : revenir ensuite à la routine « tiède + adoucissant + lessive très parfumée » : elle rebouche les fibres en quelques lavages et fait vite revenir l’odeur de renfermé.

Les 5 mauvaises habitudes qui font puer les microfibres (sans qu’on s’en rende compte)

Pour que les chiffons microfibre ne sentent plus mauvais, mieux vaut supprimer cinq habitudes : l’adoucissant, la lessive très parfumée et surdosée, le tambour rempli à ras, les cycles toujours tièdes et les lavettes laissées en boule plutôt qu’étendues à l’air libre.