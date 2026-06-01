Mites dans vos placards : ce tressage en lavande à fabriquer en 10 minutes sauve vos pulls sans produits chimiques
Pulls en laine grignotés et odeur de naphtaline vous gâchent l’ouverture des placards ? Ce fuseau de lavande contre les mites, issu d’une tradition provençale, promet une protection naturelle… à condition de respecter quelques gestes clés.
Pull en laine préféré troué, petit nuage de poussière en ouvrant l’armoire, souvenir tenace des boules de naphtaline… Les mites des vêtements se sont invitées discrètement dans nos penderies, alors que les anciens répulsifs chimiques ont été interdits ou jugés douteux. De quoi donner envie de protéger ses textiles autrement.
Au rayon des solutions naturelles, la lavande a tout bon : parfum rassurant, touche déco et efficacité reconnue. Surtout quand on la transforme en fuseau de lavande contre les mites, un petit objet provençal tressé à la main, aussi joli que redoutable en prévention. Reste à savoir comment il agit et comment le réussir chez soi.
Pourquoi les mites détestent le fuseau de lavande
La mite des vêtements, Tineola bisselliella, n’abîme pas directement vos pulls ; ce sont ses larves qui grignotent laine, cachemire, soie ou fourrure. La femelle peut pondre 100 à 200 œufs sur les fibres, dans des recoins sombres, chauds, peu dérangés, surtout si le linge garde des traces de sueur ou de nourriture.
La lavande, riche en linalol et en camphre, diffuse une odeur puissante qui rend l’armoire beaucoup moins accueillante pour la ponte. Là où la naphtaline, interdite en France et dans l’Union européenne depuis 2008, agressait le nez, le fuseau de lavande antimites parfume délicatement tout en saturant l’air de molécules que les mites n’apprécient pas.
Fabriquer un fuseau de lavande contre les mites sans se tromper
Nous avons tous déjà glissé un pauvre sachet de lavande au fond d’un tiroir, vite oublié. Le fuseau, lui, se prépare avec 40 à 50 brins de lavande officinale ou de lavandin, très parfumés, coupés en fin de floraison entre juin et septembre, quand les tiges sont encore souples. Ajoutez 4 m de ruban d’1 cm de large, une ficelle fine et une paire de ciseaux.
- Effeuiller les tiges, aligner les épis et nouer serré à la base des fleurs.
- Retourner le bouquet, fleurs vers le bas, puis plier chaque tige autour pour former une « cage ».
- Tisser le ruban en le passant tour à tour dessus puis dessous les tiges, en serrant bien.
- Recouvrir toutes les fleurs, enrouler le ruban sur quelques centimètres de tiges et terminer par un joli nœud.
Bien utiliser son fuseau de lavande pour des armoires sereines
Un fuseau de lavande contre les mites se glisse dans un tiroir, se pose sur une étagère ou se suspend dans la penderie, voire directement dans les housses contenant laine et cachemire. Le bon repère : en ouvrant la porte, l’odeur de lavande doit rester bien perceptible.
Pour que l’astuce tienne dans le temps, on range uniquement du linge propre, on aère et on aspire régulièrement les recoins. En cas de trous déjà visibles, priorité au traitement : lavage à 60 °C quand le textile le supporte, ou congélation à -18 °C pendant 72 heures, puis nettoyage minutieux de l’armoire ; les fuseaux prennent ensuite le relais pour prévenir le retour des mites.
Sources
En bref
- 🧵 Depuis l’interdiction de la naphtaline en 2008, le fuseau de lavande contre les mites revient en force pour protéger pulls et lainages dans les armoires.
- 🌿 La fabrication maison, avec quelques brins de lavande fraîche et un ruban, suit un tressage simple qui transforme ce bouquet en répulsif préventif décoratif.
- 🧺 Placards propres, linge bien lavé et fuseaux stratégiquement répartis composent une routine durable qui limite l’installation des mites sans recourir aux produits chimiques.
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