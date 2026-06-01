Mites dans vos placards : ce tressage en lavande à fabriquer en 10 minutes sauve vos pulls sans produits chimiques

Pulls en laine grignotés et odeur de naphtaline vous gâchent l’ouverture des placards ? Ce fuseau de lavande contre les mites, issu d’une tradition provençale, promet une protection naturelle… à condition de respecter quelques gestes clés.

Pull en laine préféré troué, petit nuage de poussière en ouvrant l’armoire, souvenir tenace des boules de naphtaline… Les mites des vêtements se sont invitées discrètement dans nos penderies, alors que les anciens répulsifs chimiques ont été interdits ou jugés douteux. De quoi donner envie de protéger ses textiles autrement.

Au rayon des solutions naturelles, la lavande a tout bon : parfum rassurant, touche déco et efficacité reconnue. Surtout quand on la transforme en fuseau de lavande contre les mites, un petit objet provençal tressé à la main, aussi joli que redoutable en prévention. Reste à savoir comment il agit et comment le réussir chez soi.

Pourquoi les mites détestent le fuseau de lavande

La mite des vêtements, Tineola bisselliella, n’abîme pas directement vos pulls ; ce sont ses larves qui grignotent laine, cachemire, soie ou fourrure. La femelle peut pondre 100 à 200 œufs sur les fibres, dans des recoins sombres, chauds, peu dérangés, surtout si le linge garde des traces de sueur ou de nourriture.

La lavande, riche en linalol et en camphre, diffuse une odeur puissante qui rend l’armoire beaucoup moins accueillante pour la ponte. Là où la naphtaline, interdite en France et dans l’Union européenne depuis 2008, agressait le nez, le fuseau de lavande antimites parfume délicatement tout en saturant l’air de molécules que les mites n’apprécient pas.

Fabriquer un fuseau de lavande contre les mites sans se tromper

Nous avons tous déjà glissé un pauvre sachet de lavande au fond d’un tiroir, vite oublié. Le fuseau, lui, se prépare avec 40 à 50 brins de lavande officinale ou de lavandin, très parfumés, coupés en fin de floraison entre juin et septembre, quand les tiges sont encore souples. Ajoutez 4 m de ruban d’1 cm de large, une ficelle fine et une paire de ciseaux.

Effeuiller les tiges, aligner les épis et nouer serré à la base des fleurs.

Retourner le bouquet, fleurs vers le bas, puis plier chaque tige autour pour former une « cage ».

Tisser le ruban en le passant tour à tour dessus puis dessous les tiges, en serrant bien.

Recouvrir toutes les fleurs, enrouler le ruban sur quelques centimètres de tiges et terminer par un joli nœud.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très bonne en prévention Type de protection Préventive, pour armoires saines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les épis de lavande fraîchement tressés enferment les fleurs, qui sèchent lentement en libérant leurs molécules aromatiques dans le placard ; cette odeur intense perturbe les mites adultes en quête d’un endroit calme où pondre et les détourne de vos piles de pulls. 💡 Le petit plus : après quelques mois, masser doucement le fuseau ou déposer une goutte d’huile essentielle de lavande sur le ruban réactive le parfum sans humidifier le linge. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur quelques fuseaux dans une armoire pleine de linge sale ou déjà troué ; sans lavage, éventuelle congélation et ménage en profondeur, les larves continuent de se régaler.

Bien utiliser son fuseau de lavande pour des armoires sereines

Un fuseau de lavande contre les mites se glisse dans un tiroir, se pose sur une étagère ou se suspend dans la penderie, voire directement dans les housses contenant laine et cachemire. Le bon repère : en ouvrant la porte, l’odeur de lavande doit rester bien perceptible.

Pour que l’astuce tienne dans le temps, on range uniquement du linge propre, on aère et on aspire régulièrement les recoins. En cas de trous déjà visibles, priorité au traitement : lavage à 60 °C quand le textile le supporte, ou congélation à -18 °C pendant 72 heures, puis nettoyage minutieux de l’armoire ; les fuseaux prennent ensuite le relais pour prévenir le retour des mites.