Moins de 7 € chez Action : cette lasure noire affole les bricoleurs, mais ne la mettez surtout pas partout dehors

À l’arrivée des beaux jours, beaucoup regardent leurs clôtures grisonnantes, leur cabanon défraîchi ou le vieux banc de jardin qui a pris cher cet hiver. Dans les rayons d’Action, une lasure noire en pot de 750 ml, signée Spectrum, attire alors les regards : 6,99 €, soit environ 9,30 € le litre, avec la promesse d’un bois noir, moderne et protégé. À ce tarif, la tentation est forte.

Sur l’étiquette, la lasure coche des cases rassurantes : produit à base aqueuse, séchage rapide, faible odeur, annoncé résistant aux intempéries et adapté au bois intérieur comme extérieur. Il s’agit d’une lasure opaque acrylique : elle crée un film protecteur, microporeux, qui laisse respirer le bois tout en lui donnant une vraie teinte noire. Reste la vraie question qui trotte dans la tête des bricoleurs : est-ce suffisant pour tenir dehors, plusieurs saisons ?

Lasure noire Action : ce que promet le pot à 6,99 €

Contrairement à une peinture, plus épaisse et « carapace », la lasure reste plus fine et souple. Elle protège le bois des UV, de l’humidité et des champignons, tout en laissant visible son relief. Version opaque, elle uniformise vraiment la couleur, surtout utile quand on veut rendre cohérents des bois dépareillés sur une clôture ou un abri de jardin. Le noir, très tendance, masque le vieux ton miel et donne tout de suite un aspect plus contemporain.

Action annonce un rendement de 12 m² par litre. Avec 750 ml, on couvre théoriquement autour de 9 m² de bois extérieur en une couche, moins sur un bois brut très sec. Le temps de séchage indiqué est de 2 heures, avec recouvrement possible après 5 heures. Sur le papier, cela permet de faire deux couches dans la journée, ce qui est confortable pour un petit chantier.

Application de la lasure noire Spectrum : là où elle tient ses promesses

La réussite commence par la préparation : ponçage des surfaces rugueuses ou pelées, dépoussiérage soigneux, dégraissage pour le mobilier qui a vécu. Les taches et zones abîmées doivent être traitées avant, car le noir ne pardonne rien et accentue les défauts. La lasure s’applique au pinceau ou au rouleau, dans le sens du fil du bois, en travaillant « mouillé sur mouillé » pour éviter les reprises visibles, très marquées avec une teinte foncée.

Sur des supports verticaux abrités – portillon, brise-vue, cabanon mi-ombragé – deux couches suffisent en général à obtenir un noir régulier, sans effet patchwork. Les bricoleurs surveillent surtout le comportement sur la durée : l’eau doit perler et ne pas laisser de traces, le film rester sain, sans cloques ni blanchiment. Les premiers points sensibles se situent souvent sur les chants, les nœuds et le bois de bout, qui gagnent à recevoir une couche supplémentaire ciblée.

Bon plan ou pas : pour quels projets choisir la lasure noire Action ?

Cette lasure à petit prix convient bien aux petits projets déco ou aux éléments peu sollicités : cabanon non exposé plein sud, abri bûches, claustra, mobilier de jardin sous auvent. L’entretien reste simple : tant que le film ne s’écaille pas, une nouvelle couche après nettoyage redonne du noir et de la protection. Sur une grande façade ou une clôture plein soleil, le risque d’éclaircissement plus rapide et de retouches fréquentes augmente.