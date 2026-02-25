Ne changez pas votre table de salle à manger avant d'avoir vu cette table extensible à -30 % chez BUT cet hiver

Entre inflation et envie de cocon, votre salle à manger semble à bout de souffle. Cette table de salle à manger extensible pas chère signée BUT promet un relooking d’hiver inattendu.

L’hiver touche à sa fin, mais les soirées raclette, jeux de société et dîners à rallonge occupent encore la table de la maison. Beaucoup découvrent alors une surface abîmée, une table trop petite ou simplement plus au goût du jour, tout en ayant encore en tête les dépenses des fêtes.

Entre envie de renouveau et portefeuille en mode économie, changer de mobilier semble souvent hors de portée. Pourtant, une table de salle à manger extensible pas chère existe bel et bien : le modèle LEXIE en promo chez BUT bouscule les idées reçues et réserve une vraie surprise d’hiver.

Pourquoi l’hiver donne envie de changer de table de salle à manger

Au cœur de la pièce à vivre, la table de séjour rassemble tout le monde : repas du soir, devoirs des enfants, bricolages, télétravail improvisé. Pendant la saison froide, elle devient le point de chute de six à dix convives, parfois serrés, parfois gênés par un plateau trop petit ou instable.

Face à une salle à manger fatiguée, l’alternative n’est pas forcément d’attendre les grands travaux. Miser sur une table bien pensée, capable de gagner de la place quand il le faut et de rester compacte au quotidien, permet déjà de transformer l’ambiance. C’est précisément là que la table LEXIE de chez BUT tire son épingle du jeu.

Table LEXIE chez BUT : une extensible futée à prix doux

Visuellement, la table LEXIE affiche un style Dark / San Remo très tendance, mélange de bois foncé et de nuances plus claires qui s’accordent aux intérieurs contemporains comme industriels. Fabriquée en panneaux de particules avec des pieds épais, elle mise sur la stabilité. Son plateau de 22 mm d’épaisseur lui donne une allure solide et rassurante, idéale dans un foyer animé.

Côté pratique, sa longueur passe de 140 à 180 cm grâce à une rallonge dissimulée sous le plateau, facile à tirer quand la famille s’agrandit autour de la table. À quatre ou six, elle reste compacte ; pour accueillir jusqu’à dix convives, il suffit d’allonger. Habituellement proposée à 349,99 €, la table LEXIE est affichée à 244,99 € avec une remise de 30 %, soit plus de 100 € d’économies, jusqu’au 27 avril 2026, sous réserve de disponibilité en magasin.

Intégrer la table LEXIE dans votre déco sans exploser le budget

Avec son caractère affirmé, la LEXIE se marie facilement à différentes chaises. Pour éclaircir une pièce un peu sombre, des assises en tissu beige ou gris perle allègent le plateau rectangulaire et apportent de la douceur. Pour un esprit loft, des chaises en métal noir ou en similicuir vieilli renforcent son côté industriel sans effort supplémentaire.

Pour une atmosphère vraiment cocooning, un chemin de table en lin naturel adoucit le bois foncé, quelques bougies et un vase en céramique suffisent à créer un centre de table chaleureux. L’entretien reste simplissime : un coup d’éponge humide, un chiffon sec, et la surface retrouve son éclat. De quoi profiter pleinement de ce bon plan BUT pendant tout l’hiver, puis au fil des repas du printemps.