Ne les jetez surtout pas : ces meubles IKEA des années 90 et 2000 peuvent valoir jusqu’à 5 772 € aujourd’hui

En pleine folie du mobilier vintage, d’anciens meubles IKEA de nos années 90‑2000 affolent aujourd’hui les enchères. Entre fauteuils culte et étagères oubliées, certains atteignent 5 772 € : et si l’un d’eux était encore chez vous ?

Longtemps cantonnés au rang de meubles de premier appartement, les meubles IKEA ont accompagné des générations sans qu’on leur prête vraiment attention. Tables basses montées en quelques minutes, étagères anonymes, lits métalliques bon marché : tout cela semblait promis au trottoir plutôt qu’à la salle des ventes.

Aujourd’hui, le marché du vintage s’empare pourtant de ces pièces, même les plus ordinaires. « Ce phénomène de nostalgie pour les années 70, 80 et 90 transforme des objets du quotidien en véritables icônes du design », résume un article spécialisé publié par le site Astuces de Grand-Mère. Résultat : certaines références s’arrachent désormais à plusieurs milliers d’euros, jusqu’à environ 5 772 € pour les plus rares. Votre salon cache peut-être un trésor.

Pourquoi ces meubles IKEA vintage valent soudain si cher

Quand IKEA arrête une série, chaque exemplaire restant devient un peu plus désirable, surtout s’il porte la signature d’un grand designer comme Gillis Lundgren, Verner Panton ou Niels Gammelgaard. Les catalogues se sont refermés mais les pièces, elles, continuent de circuler, portées par un engouement international. « Ce revirement spectaculaire prouve que le bon design est intemporel », poursuit le même article.

Parmi les exemples les plus parlants, le fauteuil Impala, lancé en 1972, a longtemps fait douter la marque. Ingvar Kamprad l’aurait même jugé « trop difficile » à vendre, avant que les amateurs de design ne se l’arrachent. Sur certains sites spécialisés, ce modèle atteint désormais près de 5 772 €, quand la chaise lounge Kröken, jugée « trop difficile à transporter », est devenue une rareté très convoitée.

Fauteuil Impala, chaise Vilbert… les pièces qui s’arrachent à prix fou

Dans cette ruée vers les meubles IKEA vintage, plusieurs références des années 80, 90 et 2000 sortent du lot. La chaise Vilbert de Verner Panton, avec ses planches colorées, peut se négocier pour plusieurs milliers d’euros. L’étagère Guide, lancée en 1985 et vendue à l’époque autour de 65 €, se revend aujourd’hui autour de 1 300 €, sa valeur ayant été multipliée par vingt.

D’autres modèles plus discrets suivent la même trajectoire. La chaise lounge Sky des années 1980, au cuir patiné et au piètement chromé, le lit Kromvik tout en métal brillant ou encore la lampe pour enfant Skojig en forme de nuage réapparaissent sur les plateformes de revente. Selon leur état, ces pièces se vendent à plusieurs centaines, voire milliers d’euros, loin de leur prix d’origine.

Comment savoir si un vieux meuble IKEA peut valoir une petite fortune

Avant de descendre un vieux fauteuil au trottoir, mieux vaut vérifier son identité. Le nom du modèle et l’année se trouvent souvent sous l’assise, derrière un dossier ou sur une étiquette restée collée. Une rapide recherche sur internet, en tapant ce nom associé à « IKEA vintage », permet de comparer les photos à votre meuble et de repérer les annonces en ligne pour estimer une fourchette de prix.

Les spécialistes conseillent ensuite de conserver le meuble dans son état d’origine, même un peu patiné, plutôt que de le repeindre ou de changer le tissu. Sur des sites généralistes, ces pièces risquent de passer inaperçues, alors que des plateformes dédiées au design attirent un public prêt à investir. Un simple clic de recherche peut suffire à transformer un ancien achat en jolie cagnotte déco.

