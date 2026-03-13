On l’a trop vu : si votre salon a encore un papier peint panoramique, cette finition murale authentique va tout changer

Entre 2019 et 2024, les fresques jungle ont envahi salons, restos et locations, usant le charme du papier peint panoramique. En 2026, une finition murale minérale et texturée promet un décor plus calme, sans imposer un énième motif XXL.

Au printemps, quand la lumière se fait plus franche dans le salon, certains murs paraissent soudain datés. La grande jungle exotique en format XXL, posée en 2020 sur un pan entier, semble moins spectaculaire qu’au premier jour. Ce décor pensé pour être unique se retrouve chez des amis, dans le restaurant du coin, jusque dans la location de vacances réservée l’été dernier.

Cette surdose de papier peint panoramique, popularisé entre 2019 et 2024, a fini par gommer l’effet « waouh ». Beaucoup ont envie d’un fond plus calme, moins photographique, qui supporte mieux les années. Le mouvement se tourne vers une finition murale minérale, texturée et chaleureuse, qui change complètement le ressenti de la pièce.

Pourquoi le papier peint panoramique ne fait plus l’unanimité

Les fresques de forêts brumeuses, de rivages tropicaux ou de jungles stylisées ont colonisé salons, restaurants et locations de courte durée. À force d’être partout, ce décor spectaculaire est devenu un décor « déjà vu ». Ses motifs très présents prennent toute la place visuelle, au point de tasser les volumes et d’écraser les petits salons urbains.

Une autre limite agace : ce grand motif fixe presque toute la décoration. Changer de canapé, de rideaux ou de tapis devient compliqué sans conflit de couleurs ou de style. Le mur lisse recouvert d’une grande image plate paraît aujourd’hui trop virtuel. Beaucoup préfèrent traiter la cloison comme un véritable élément architectural, avec relief et matière, plutôt qu’en simple support d’illustration.

Enduit à la chaux : l’alternative minérale qui remplace le panoramique

Face à cette lassitude, l’enduit à la chaux fait un retour remarqué. Ce revêtement ancestral, composé de chaux et de charges minérales, crée une surface mate, légèrement nuagée, qui accroche la lumière sans briller. Matériau respirant, il aide à réguler naturellement l’humidité et participe à un air plus sain. Ses petites irrégularités donnent une patine qui vieillit bien, dans l’esprit de la slow décoration.

Ses déclinaisons offrent plusieurs visuels, du plus doux au plus sophistiqué :

le badigeon, avec un effet nuagé très tendre, idéal pour une ambiance cocooning ;

le stucco, à la surface satinée et aux reflets qui rappellent le marbre poli ;

le tadelakt, lisse et profond, typique des architectures méditerranéennes et adapté aux pièces humides.

Couleurs, budget : comment adopter ce mur texturé chez soi

Pour réussir cette alternative au papier peint panoramique, la palette puise dans la nature. Beige sable, blanc cassé, terracotta claire, argile, gris chaud ou vert sauge réchauffent instantanément l’atmosphère. L’irrégularité de l’application piège la lumière et offre des nuances différentes selon l’heure, sans fatiguer le regard ni imposer un thème tropical ou géométrique trop marqué.

Côté budget, les enduits minéraux prêts à l’emploi se trouvent en seaux autour de 25 à 50 € l’unité, de quoi couvrir facilement un pan de mur avec un rouleau ou une taloche. Un mur texturé à la chaux revient souvent moins cher qu’une fresque panoramique de qualité, qui peut grimper de 139 à près de 429 € pour un seul décor. En version bricolage, un week-end suffit pour transformer un mur ; en faisant appel à un artisan, le coût augmente mais le résultat gagne en finesse, surtout pour un stucco ou un tadelakt très travaillé.