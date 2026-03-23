Pâques 2026 : cette déco verticale toute simple relègue nappes et centres de table au placard

À Pâques, nappes blanches et décos chargées cèdent la place à une mise en scène plus aérienne autour de la table. Et si quelques branches suffisaient à tout changer ?

À l’approche de Pâques, beaucoup regardent leurs nappes blanches et leurs centres de table chargés avec un léger sentiment de déjà-vu. On a envie de fraîcheur, sans forcément racheter vaisselle et bibelots. Une nouvelle idée de déco remet justement en question ces habitudes et promet une table plus simple, mais beaucoup plus spectaculaire.

Au lieu d’empiler chemins de table, bougies et petits lapins, l’idée est de tout miser sur un seul objet vertical : un bouquet de branches qui devient un véritable arbre de Pâques. Repéré par Elle Décoration comme centre de table de la saison, ce décor aérien attire les regards tout en laissant la nappe presque nue. De quoi donner tout de suite un air plus moderne au repas.

L’arbre de Pâques, nouveau centre de table star

Ce qui change tout, c’est la verticalité. Là où un centre de table bas occupe l’espace entre les assiettes, l’arbre monte vers le haut et libère la surface pour les plats et les verres. La table respire, les convives se voient sans obstacle et l’esprit de fête reste là, sans cette accumulation d’objets vite jugée kitsch.

Issu d’une tradition allemande de branches décorées d’œufs, ce bouquet réunit des rameaux de saule, de noisetier ou de cerisier dans un grand vase stable. Selon les éléments choisis, il reste très brut, avec verre transparent et bois nu, ou devient plus chic avec quelques rubans pastel et un peu de mousse. Les tendances Pâques 2026 jouent beaucoup le jaune et les motifs floraux, qui s’accordent bien avec cette base naturelle.

Le matériel pour un arbre de Pâques en branches

Le matériel tient en peu de choses : un grand vase au fond lourd, cinq à dix branches de taille moyenne, quelques œufs légers à suspendre, deux à trois mètres de fil fin ou de rubans pastel et une poignée de mousse naturelle ou de fleurs séchées. Pour que l’ensemble reste stable, on peut lester le vase avec du gravier, de la terre ou de petits cailloux.

Une fois le vase prêt, les branches se plantent en éventail, puis l’on vérifie que la hauteur ne masque pas le visage des personnes assises en face. Vient ensuite le moment d’accrocher les décorations : quelques œufs légers répartis sur les extrémités, quelques nœuds de ruban, éventuellement quelques fleurs fraîches glissées entre les rameaux. Avec une palette de couleurs réduite, ce centre de table reste lisible et donne une vraie table de Pâques graphique.

Où installer son arbre de Pâques à la maison

Sur une table en bois laissée nue, cet arbre devient la pièce maîtresse et remplace à lui seul nappe et chemin de table. Une vaisselle simple et quelques touches de jaune, par exemple une nappe vichy ou des sets en lin, suffisent à rappeler Pâques 2026 sans charger le centre. Le bouquet trouve aussi sa place sur un buffet, entouré de quelques bougies. Ramassées en balade et décorées maison, ces branches peuvent rester plusieurs jours, comme un rappel doux et économique de la fête.