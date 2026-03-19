Pergola bioclimatique : pourquoi les Français la boudent pour cette structure rétro en fer forgé à moins de 1 000 €

Star incontestée des années 2010, la pergola bioclimatique cède peu à peu la vedette sur les terrasses françaises. Une structure rétro, plus légère et végétale, bouscule aujourd’hui les codes de nos extérieurs.

Dans beaucoup de lotissements récents, la silhouette rectiligne de la pergola en aluminium s’est imposée comme un réflexe pour couvrir la terrasse. Lames orientables, coloris gris anthracite, look contemporain : cette structure a longtemps symbolisé le confort ultime dehors. Mais à force de voir la même pergola chez le voisin ou sur les réseaux, une autre envie apparaît, plus douce, plus nostalgique.

Depuis la crise sanitaire, les Français passent plus de temps dehors et cherchent à tirer parti du moindre mètre carré. « Depuis le COVID, les Français ont voulu investir l’extérieur comme une pièce à part entière et ce même si l’on observe de plus en plus de divisions parcellaires. Les jardins font bien souvent moins de 200 m2 », note Manuel Gioffredy, fondateur de Cover Green, cité par Maison à Part. Dans ces espaces réduits, la pergola massive interroge.

Pourquoi la pergola bioclimatique séduit moins nos terrasses

Star des années 2010, la pergola bioclimatique a multiplié les promesses : structure en alu, lames orientables, protection pluie et soleil, entretien limité. « Nous proposons des pergolas qui se ferment à l’aide de lames inclinables et permettent de se protéger du soleil et des regards », explique Sophie Maillot, responsable de l’offre piscines, abris et confort solaire chez Leroy Merlin. Mais ce confort high-tech a un prix.

Les premiers modèles de pergolas débutent autour de 990 €, avec un prix médian proche de 1 600 €, tandis que les versions bioclimatiques dépassent souvent 3 000 €. Une simple extension peut même atteindre 3 275 €. « La tendance est aussi à la grande pergola, de 3 par 6 mètres voire 4 par 8 mètres, qui recouvre l’intégralité de la terrasse », poursuit-elle. S’ajoute à cela la tendance du « Je fais moi-même pour faire des économies », observée ces dernières années par Manuel Gioffredy.

La tonnelle rétro, nouvelle chouchoute des terrasses et jardins

Oubliée un temps, la tonnelle de jardin, parfois appelée gloriette quand sa forme est arrondie, revient en force sur les terrasses. Inspirée des jardins méditerranéens ou provençaux, cette structure autoportée, souvent en fer forgé, dessine une arche légère plutôt qu’un cube massif. Une belle tonnelle reste en général sous la barre des 1 000 €, se pose sans gros travaux et convient autant à un jardin de campagne qu’à une petite terrasse urbaine.

Autre point clé : la tonnelle sert de support vivant aux plantes grimpantes. Glycine, jasmin étoilé, rosiers grimpants ou vigne vierge colonisent peu à peu sa structure et créent une ombre parfumée qui change avec les saisons. Cette idée séduit les adeptes du slow garden, un aménagement plus contemplatif où l’on accepte l’imperfection. Avec quelques voilages, lanternes ou guirlandes solaires, la tonnelle installe une ambiance bohème qui tranche avec l’esthétique très rectiligne des pergolas en aluminium.

Bien choisir sa tonnelle pour remplacer ou compléter sa pergola

Pour bien la choisir, tout commence par l’usage : coin repas d’été, salon cosy ou simple passage fleuri. Les modèles en acier galvanisé ou en fer forgé, ancrés dans des plots ou de gros bacs, rassurent dans les régions venteuses. Sur une petite terrasse, une version légère habillée de voilages, coussins et tapis d’extérieur suffit déjà à créer un cocon intime sans formalités administratives complexes.