Printemps 2026 : oubliez la résine, ce salon de jardin coloré qui ne craint pas le soleil va métamorphoser votre terrasse

Votre vieux salon de jardin en résine accuse le coup sous le soleil et la pluie. Une nouvelle génération de mobilier en métal coloré promet une terrasse métamorphosée au printemps 2026.

Premier rayon de soleil, table sortie en vitesse… et la réalité saute aux yeux : le vieux salon en résine a perdu tout son charme. Dossier déformé, teinte passée, fibres qui crissent, on voit qu’il a encaissé les étés caniculaires et les hivers humides. L’idée de tout racheter une fois de plus commence à lasser.

Les collections printemps 2026 font une proposition différente : investir dans un mobilier pensé pour durer, sans renoncer à la gaieté. Sur les terrasses comme sur les balcons de ville, une nouvelle star s’installe, quasi insensible au soleil. Une solution qui promet de faire oublier pour de bon les salons éphémères.

Pourquoi votre ancien salon de jardin en résine ne tient pas au soleil

Pendant les années 2010, la résine tressée a envahi les jardins avec sa promesse de confort facile. Sauf que, sous l’action répétée des rayons et de l’humidité, la matière finit par s’altérer. En trois à cinq saisons seulement, la fibre se casse, se décolore et s’effiloche, donnant à l’ensemble un aspect négligé qui tire l’extérieur vers le bas.

Ce vieillissement rapide n’est pas qu’une question d’esthétique : il pousse à remplacer le mobilier tous les trois ou quatre ans, avec un budget qui grimpe et des déchets supplémentaires. Les comparatifs placent l’aluminium bien devant ce type de plastique en résistance globale, que ce soit face à la pluie, aux chocs ou aux fortes chaleurs.

Printemps 2026 : le salon de jardin en métal coloré esprit bistrot s’impose

Dans les nouvelles gammes, le style bistrot fait son retour en version outdoor. Chaises fines, tables rondes pliantes, lignes légères rappellent les cafés parisiens, mais en version ultra résistante. Le cœur de la tendance, c’est le salon de jardin en métal coloré, qui remplace les teintes anthracite tristounettes par des couleurs franches et joyeuses. Les assises ajourées sèchent vite après la pluie, sans flaques durables.

Les fabricants misent sur des laques très pigmentées, appliquées en poudre puis cuites au four sur du métal perforé en acier thermolaqué ou en aluminium thermolaqué. Résultat, les couleurs gardent leur éclat malgré les UV. Parmi les teintes qui reviennent partout :

un bleu Klein profond pour une ambiance graphique ;

un vert émeraude frais qui fait ressortir les plantes ;

un jaune moutarde chaleureux pour réchauffer les façades claires.

Quel salon de jardin en métal choisir pour une terrasse durable et accessible

Pour un extérieur très exposé, l’aluminium arrive en tête des matériaux : léger, il ne rouille pas et supporte sans broncher la pluie comme les fortes chaleurs. Les aciers de qualité, traités contre la corrosion, offrent déjà une durée de vie d’environ huit à dix ans, et certains aciers galvanisés ou inox dépassent largement les quarante ans quand ils sont bien entretenus.

Autre atout, ces métaux sont intégralement recyclables, ce qui limite les déchets par rapport aux salons issus de la pétrochimie. Côté budget, les chaises Bistro de Fermob tournent autour de 60 € pièce, quand des enseignes comme Maisons du Monde ou GiFi proposent des ensembles esprit bistrot plus abordables. De quoi métamorphoser sa terrasse au printemps 2026 sans exploser son budget.