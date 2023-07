Quelle mutuelle choisir lorsqu'on est une femme ?

Vous cherchez la meilleure mutuelle pour couvrir vos frais de santé ? Outre les soins courants, les femmes ont besoin de couvertures spécifiques pour garantir leur bien-être. Comment sélectionner la mutuelle qu’il vous faut ?

Quelle mutuelle choisir pour des soins courants ?

Choisir une mutuelle adaptée à ses besoins signifie se tourner vers un contrat qui propose des couvertures qui répondent à votre état de santé. Une mutuelle classique rembourse la plupart des frais médicaux basiques ainsi que certains soins spécialisés. La plupart des mutuelles ont ainsi une offre en mesure de couvrir vos dépenses si vous n’avez besoin d’aucun soin particulier. Ce type contrat propose des couvertures sur différents postes de soin tels que :

Les consultations chez le médecin ;

L’achat de médicaments, y compris les moyens de contraception ;

Les frais dentaires ;

Les visites chez l’opticien et l’achat d’équipements adéquats ;

Les soins et les appareils auditifs.

Outre la mutuelle de base, vous pouvez vous orienter vers des contrats dits intermédiaires et haut de gamme afin de répondre à des besoins spécifiques. Ils sont notamment utiles si vous souhaitez recourir à la médecine douce et bénéficier de plus de remboursements lors de consultations chez un spécialiste. En tant que femme, vous pourriez avoir besoin de voir un gynécologue, en plus des praticiens courants comme le cardiologue, le psychologue, le neurologue, etc. Il faut cependant savoir que les spécialistes peuvent appliquer un dépassement d’honoraires, d’où l’intérêt de vous assurer que votre mutuelle est en mesure de les couvrir. L’idéal serait de comparer le niveau de remboursement à l’aide de comparateurs comme lecomparateurassurance.com.

Quelle mutuelle choisir pendant la grossesse ?

Une mutuelle incluant un forfait maternité est recommandée pour toutes les femmes souhaitant procréer et celles déjà enceintes. Ce type de contrat couvre les différentes situations auxquelles vous pourriez faire face.

Si la plupart des dépenses liées à la grossesse sont couvertes par l’Assurance maladie, les dépassements d’honoraires sont fréquents. Optez pour la mutuelle qui propose le meilleur niveau de couverture pour les consultations chez le gynécologue et l’anesthésiste. Il s’agit d’un moyen de prévoir l’éventualité d’une césarienne ou d’une péridurale. De même, choisissez une mutuelle qui propose une bonne prise en charge sur les frais d’accouchement.

La chambre individuelle n’est pas remboursée par la Sécurité sociale, alors qu’elle contribue à votre confort. Après la grossesse, vous pourriez avoir besoin de soins spécifiques tels que la rééducation post-natale. Il est donc recommandé de vous tourner vers une mutuelle qui propose ce type de remboursement. Par ailleurs, il est toujours intéressant de souscrire un contrat qui prévoit une prime de naissance. Pour en bénéficier, il vous suffit généralement de déclarer votre enfant auprès de la mutuelle en vous munissant d’un certificat de naissance.

Quelle mutuelle choisir pour recourir à la PMA ?

La PMA ou procréation médicalement assistée nécessite de nombreux examens et rendez-vous médicaux pour la mise en place d’un traitement. La plupart des mutuelles peuvent donc vous proposer une couverture pour ce type de situation. Cependant, il convient de choisir celle qui propose le maximum de prise en charge pour réduire les dépenses de votre poche.

