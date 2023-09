Quelles idées de look pour porter la parka homme avec style ?

La parka est votre alliée pour vous protéger du froid et d’une légère averse. Loin d’être informe, elle peut devenir la pièce forte de votre look. Comment réussir une tenue avec une parka pour homme ?

La parka : pour quelle morphologie ?

La parka est un vêtement ample et épais parfait pour l’hiver et la mi-saison. Son rembourrage vous isole du froid, tandis que sa couche externe est en tissu déperlant, voire imperméable pour vous protéger de la pluie. Le modèle mi-long qui arrive à mi-cuisse est un passe-partout qui convient à toutes les morphologies. De même, un rembourrage de moyenne épaisseur est idéal pour éviter de tasser la silhouette. Il vous suffit de choisir un modèle doté d’une doublure de qualité, à l’exemple du sherpa qui possède une bonne performance d’isolation. À la recherche d’une parka de qualité ? Retrouvez votre parka Celio juste ici.

Quelles associations faire avec une parka pour homme ?

La parka pour homme convient aussi bien pour un look urbain, voire sportswear, que pour un look plus chic. Tout repose sur les bonnes associations de coupes et de matières.

La parka pour un look casual

Besoin d’un vêtement chaud pour finaliser une tenue casual pour sortir ? Adoptez la parka en association avec des basiques du dressing. Elle se marie facilement avec un jean, un t-shirt et une paire de baskets. Les adeptes du style casual-chic peuvent troquer les baskets par une paire de bottes en cuir, ou encore le t-shirt par une chemise à manches longues. Si la parka d’origine est de couleur kaki, vous pouvez vous laisser séduire par un modèle plus coloré (marine, bordeaux, camel, etc.).

La parka pour un look urbain sportswear

La parka est votre alliée si vous prévoyez de passer les vacances d’hiver au ski. Dans ce cas, il vous suffit de la porter avec des vêtements techniques. Sinon, l’association parka, jogging et sous pull fonctionne même si vous restez en intérieur. Ce look convient également si vous souhaitez porter la parka en mode sportswear. Il suffit de remplacer le sous pull par un sweat à capuche et vous voilà prêt pour vous rendre à la salle de sport.

La parka pour un look chic

La parka est loin d’être uniquement un vêtement au style urbain. Sachez que vous pouvez vous y emmitoufler pour être au chaud durant les occasions spéciales. Dans ce cas, privilégiez une couleur sobre et portez-la avec une tenue totalement chic. La combinaison parka et costume cravate est une idée à considérer.

À lire également

L'Emplacement de la Bague de Fiançailles : Une Réinterprétation Moderne de la Symbolique des Doigts

Comment choisir la robe de mariée grande taille parfaite pour votre morphologie ?