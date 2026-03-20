Salle de bain : cette palette terre, vert et bleu que personne n’osait associer ringardise le tout blanc ce printemps

Exit la salle de bain blanche façon clinique : en 2026, la couleur s’invite enfin dans la pièce d’eau. Quelles teintes oser ensemble pour un cocon apaisant et moderne ?

Longtemps, nos salles de bain françaises ressemblaient à de petites cliniques : carrelage brillant, joints blancs, robinetterie chromée. Pratique, mais froid. Ce printemps, ce décor cède la place à des ambiances chaleureuses, inspirées par la terre, la végétation et l’eau.

On ne parle pas d’un simple mur coloré, mais d’une vraie palette pensée comme un paysage : base en blanc cassé et beige sable, touches de terracotta, verts sourds, bleus profonds et détails en noir mat. Un mélange que beaucoup n’auraient jamais osé dans une pièce d’eau, et qui fait déjà paraître la salle de bain classique bien sage.

Pourquoi ces couleurs rassurantes envahissent la salle de bain

Les décorateurs rappellent que la couleur aide à faire baisser le stress, même sous la douche. « Upward SW 6239 est un bleu léger et aérien qui crée des atmosphères spacieuses et plus lumineuses, évoquant des sentiments de calme et de sérénité », explique Emily Kantz, responsable marketing couleur chez Sherwin-Williams. « Ce bleu stimulant insuffle de l’air dans n’importe quel espace, et je l’aime tout particulièrement dans une chambre comme refuge face au monde », poursuit-elle.

Les verts grisés suivent cette logique apaisante et gagnent aussi les pièces d’eau. « Evergreen Fog SW 9130, notre Couleur de l’année 2022, est un vert doux avec des sous-tons gris que nous aimons appeler le vert parfait », confie Emily Kantz, citée par Homes et Gardens. « Il n’est pas trop audacieux mais convient parfaitement aux propriétaires qui veulent explorer un peu de couleur. La peinture ton sur ton est très en vogue et constitue une excellente façon de créer un espace relaxant qui vous enveloppe de paix, et ce vert est un choix merveilleux. »

Palette des couleurs tendance salle de bain 2026

Dans la salle de bain, on troque le blanc clinique pour du blanc cassé et un beige sable qui enveloppent la pièce. « Nous avons choisi ce pastel chaud, tirant vers la terre cuite, car il a de la profondeur sans submerger l’espace, » explique Kristina Khersonsky, citée par Homes et Gardens. Cette approche douce de la terracotta fonctionne sur un pan de mur, autour de la baignoire ou via un carrelage effet terre cuite.

Pour garder l’esprit pièce d’eau léger, les décorateurs misent sur les verts lavés, menthe ou sauge. « Le menthe peut facilement pencher vers la nostalgie, donc pour le garder actuel, nous l’avons associé à une literie blanche nette, un rembourrage sur mesure et des textures tissées naturelles qui ajoutent un bel équilibre. L’humeur générale de la palette est aérienne, détendue et superposée », détaille la designer Paloma Contreras, citée par Homes et Gardens. Transposée à la salle de bain, cette recette menthe et matières naturelles rappelle les salles d’eau rétro de nos grands-parents, mais en plus chic.

Comment adopter cette palette sans refaire toute la salle de bain

Pour oser ces teintes sans tout changer, gardez des surfaces en sable ou blanc cassé. Placez les couleurs plus fortes sur les meubles, le linge et un seul mur. Quelques détails en noir mat modernisent aussitôt la pièce.