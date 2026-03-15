Salle de bain entartrée ? Ce gel maison 3 ingrédients à 0,50 € fait oublier vos anticalcaires du commerce

Entre eau très calcaire et produits ménagers coûteux, de plus en plus de foyers passent au gel anticalcaire maison pour la salle de bain. Trois ingrédients du placard suffisent à changer leur routine sans qu’ils aient envie de revenir en arrière.

Dans les régions où l’eau est très dure, les robinets, parois de douche et cuvettes de toilettes blanchissent à vue d’œil. Beaucoup achètent alors des gels anticalcaires vendus entre 3 et 6 € le flacon de 500 ml, parfois jusqu’à 60 à 80 € par an. Pourtant, certains foyers ont tout arrêté après avoir testé un gel anticalcaire maison préparé en quelques minutes.

Ce gel épaissi ne contient que trois ingrédients de cuisine : maïzena, vinaigre blanc à 8° et acide citrique, pour moins de 0,50 € le pot. Il tient sur les surfaces verticales, dissout le tartre incrusté et laisse la salle de bain brillante sans odeur agressive. De quoi faire hésiter avant de racheter un flacon au supermarché.

Pourquoi ce gel anticalcaire maison fait oublier les produits du commerce

Les nettoyants anticalcaires prêts à l’emploi reviennent cher : une bouteille remplacée une à deux fois par mois peut représenter jusqu’à 80 € par an. À l’inverse, préparer ce gel trois ou quatre fois par an revient à environ 1,50 €, tout en couvrant les mêmes besoins de nettoyage dans la salle de bain et les toilettes.

Les formules industrielles s’appuient souvent sur des acides très puissants et des parfums de synthèse, avec odeurs tenaces et possible irritation des mains ou des voies respiratoires. Ici, l’efficacité repose sur l’action combinée du vinaigre blanc et de l’acide citrique, tandis que la maïzena transforme le mélange en gel qui adhère aux parois et prolonge le temps de contact sur le calcaire.

Gel anticalcaire maison : la recette à 3 ingrédients à moins de 0,50 €

Pour un pot d’environ 300 ml, il faut :

1 cuillère à soupe de maïzena

300 ml d’eau froide

1 cuillère à soupe d’acide citrique

100 ml de vinaigre blanc à 8°

On délaie la maïzena dans l’eau froide en évitant les grumeaux, puis on chauffe à feu doux en remuant jusqu’à obtenir un gel translucide. Hors du feu, il suffit d’incorporer l’acide citrique et le vinaigre blanc, puis de mélanger pour homogénéiser. Le gel refroidi se conserve dans un flacon pompe ou un bocal hermétique, à l’abri de la chaleur et de la lumière, pendant plusieurs mois.

Comment utiliser ce gel anticalcaire maison dans toute la salle de bain

Le gel s’applique généreusement sur les robinets en chrome ou inox, les parois de douche en verre, les carreaux en céramique et la cuvette des toilettes. Sa texture épaisse évite qu’il ne coule, ce qui permet de le laisser agir entre 15 et 30 minutes, voire une heure sur un tartre très incrusté. Un léger frottage avec une éponge non abrasive ou une brosse à dents souple, puis un rinçage à l’eau claire, suffisent en général pour retrouver brillance et transparence.

Un pot peut durer trois à quatre mois pour une salle de bain entretenue toutes les deux semaines, surtout si l’on adopte un entretien préventif une à deux fois par mois plutôt qu’un décrassage ponctuel très lourd. Il reste une limite importante : ce mélange acide ne convient pas au marbre, au granit ni aux pierres naturelles, qu’il risque de ternir. Sur le reste des surfaces, combiné à une bonne aération pour dissiper l’odeur de vinaigre, il devient un allié discret et durable contre le calcaire.