Salle de bain qui sent l'humidité : ce panier à linge Westwing ventilé et incassable met fin au cauchemar du moisi

En plein hiver, votre salle de bain sent vite le linge humide enfermé. Et si un panier à linge ventilé, signé Westwing Collection, changeait enfin la donne ?

Soulever le couvercle du bac à linge et sentir un nuage d’humidité, cela arrive vite en plein hiver. Dans une salle de bain chauffée où s’entassent serviettes épaisses et vêtements de sport, un panier fermé devient une petite étuve. Les modèles en plastique, peu ventilés, gardent prisonnière l’eau encore dans les fibres. Une autre façon de ranger le linge commence pourtant à s’imposer.

On passe des heures à choisir un canapé ou un tapis, mais le panier à linge reste souvent ce gros bac qu’on cache derrière une porte. Pourtant, un objet du quotidien peut être à la fois pratique, sain pour les textiles et vraiment joli. Le modèle Gabe, issu de la Westwing Collection, promet exactement cela : un panier à linge ventilé en corde tissée, assez beau pour trôner dans la chambre parentale. Reste à découvrir ce qui se cache derrière ce succès.

Pourquoi ce panier à linge ventilé dit stop au moisi

Dans un bac classique en plastique ou en métal, même percé de quelques trous, l’humidité résiduelle des serviettes reste enfermée. Le linge encore tiède crée un climat chaud et humide, idéal pour les bactéries et les mauvaises odeurs. Le double panier à linge Gabe mise sur la corde tissée : ses parois souples laissent l’air circuler sur toute la hauteur du panier et évitent l’effet étuve.

Son tissage à la main forme de minuscules interstices entre chaque rang de corde, autant de petites bouches d’aération invisibles. L’air circule de bas en haut et traverse le linge, sans stagner au fond. Résultat : les textiles sèchent tranquillement, les taches de moisissure ne trouvent plus de terrain pour se développer et l’on ne subit plus le choc olfactif avant de lancer la machine.

Gabe : un panier à linge ventilé, incassable et fait pour le tri

Dans une maison où les enfants bousculent tout sur leur passage, les paniers en osier qui s’effilochent ou les bacs en plastique qui se fendent ne tiennent pas longtemps. La corde tissée du modèle Gabe encaisse les coups, se déforme si besoin puis reprend sa forme sans casser. Pas d’arêtes qui griffent les pulls, pas d’anse qui lâche : on parle d’un investissement durable pensé pour la vraie vie.

Son autre atout, c’est son double compartiment qui fait le tri au fur et à mesure. Dès le déshabillage, chacun glisse ses vêtements au bon endroit et la lessive du week-end se prépare presque toute seule, sans charge mentale de tri à la dernière minute.

Un panier déco Westwing qu’on laisse fièrement en vue

Visuellement, Gabe ne ressemble pas à un accessoire de ménage que l’on cache au fond de la salle de bain. Son allure de panier artisanal, son tissage soigné et sa texture chaleureuse lui permettent de trouver sa place dans un dressing ou au pied du lit. Affiché au prix de 99 €, ce double panier à linge est en stock et affiche une note moyenne de 4,8 sur 5, basée sur plus de 310 avis en ligne.