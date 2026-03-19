Salon : ce printemps, si vous avez encore un mur de cadres, les décorateurs le remplacent par cette pièce murale XXL

Après dix ans de règne, le mur de cadres s’efface des salons français ce printemps, jugé trop chargé et bruyant. Les décorateurs misent désormais sur une seule pièce murale spectaculaire, capable de tout réchauffer sans effort.

Pendant plus de dix ans, le mur de cadres a été le réflexe déco au-dessus du canapé. On empilait affiches, photos, posters souvenirs, jusqu’à recouvrir chaque centimètre carré. Au début, cela ressemblait à une galerie d’art personnelle. Avec le temps, beaucoup ont fini par ne plus voir qu’un grand brouhaha visuel.

Les chiffres suivent cette lassitude : les recherches d’idées de compositions de cadres ont chuté d’environ 30 %. À l’inverse, la déco ralentit, les intérieurs se vident, l’œil réclame du calme. Les décorateurs parlent désormais d’une seule pièce murale spectaculaire, capable de réchauffer le salon à elle seule. Sans collage de souvenirs autour.

Pourquoi le mur de cadres ne fait plus rêver le salon

Dans beaucoup de séjours, la fameuse “galerie Pinterest” finit par voler la vedette à tout le reste. Trente petites images, autant de reflets dans le verre, des couleurs qui se battent entre elles… Impossible de reposer son regard. Le mur paraît chargé, l’espace parfois plus petit, surtout dans les appartements compacts.

Cette overdose visuelle ne colle plus avec l’envie actuelle de maison apaisée. Les habitants recherchent moins d’objets, mais mieux choisis, fabriqués dans des matériaux nobles et durables. Un seul élément fort sur le mur, plutôt qu’une accumulation de cadres, s’inscrit bien dans cette déco plus douce et plus réfléchie.

Art textile XXL : la nouvelle pièce spectaculaire qui remplace le mur de cadres

La grande gagnante de ce printemps, c’est l’œuvre textile murale grand format. Les recherches pour ces ornements tissés ont bondi de 95 %. Tapisseries contemporaines, tissages artisanaux, panneaux de lin structurés… En version oversize, entre 100 et 180 centimètres d’envergure, ils suffisent à habiller entièrement le mur derrière le canapé.

Visuellement, le contraste avec des cadres sous verre est immédiat. Les fibres épaisses, le relief, les teintes terre comme l’écru, le sable, la terracotta ou le vert sauge réchauffent l’ambiance au premier coup d’œil. Autre atout concret : le textile absorbe le son, réduit l’écho fréquent dans les pièces modernes et crée une bulle feutrée, très cocon pour les soirées au calme.

Comment adopter la tenture XXL sans se tromper

Pour remplacer un mur de cadres, mieux vaut viser un format généreux. En pratique, la tenture gagne à mesurer au moins les deux tiers de la largeur du canapé, soit souvent 100 centimètres minimum, et jusqu’à 140 ou 160 centimètres pour un grand mur. Le centre de l’œuvre placé autour de 145 à 155 centimètres du sol reste confortable pour l’œil.

Côté pose, fini le casse-tête des dizaines de trous à aligner. Une simple barre en bois ou un à deux crochets suffisent à suspendre la pièce, y compris avec des systèmes adhésifs pratiques en location. Les grandes enseignes déco et les plateformes de créateurs proposent désormais des tissages entre 40 et 150 euros, ce qui permet de transformer l’ambiance du salon sans travaux ni budget déraisonnable.