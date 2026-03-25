Salon et cuisine : ces rangements archi tendance ringardisent les étagères filaires dès 2026

En 2026, les étagères filaires en métal noir lassent par leur chaos visuel et leur entretien. Une vague de rangements plus architecturaux promet des murs apaisés.

Pendant des années, les étagères filaires en métal noir ont envahi les salons, les entrées et les cuisines. Sur les photos, leurs lignes graphiques semblaient parfaites pour exposer plantes, bougies et petits objets. Dans la vraie vie, beaucoup découvrent surtout un mur chargé, qui accroche le regard et laisse peu de place au repos visuel.

Entre la poussière qui s’accumule, les bibelots qui se multiplient et la vaisselle à aligner au millimètre, ces structures ouvertes rappellent vite un rayonnage de magasin. En 2026, la déco prend un virage net : murs plus lisses, rangements fermés, reliefs discrets façon architecture intérieure. Une fois qu’on a vu le contraste, difficile de regretter les grilles métalliques.

Pourquoi les étagères filaires donnent un coup de vieux à l’intérieur

Multiplication des montants verticaux, tablettes horizontales à répétition, objets entassés par-dessus : le regard ne sait plus où se poser. Les sources parlent même de « chaos visuel » pour décrire cet empilement qui rétrécit la pièce et la rend oppressante. Autre souci, la poussière et le nettoyage permanent, surtout près de la cuisine ou d’une baie vitrée.

En 2021, ces étagères étaient encore vendues comme « indispensables » chez les enseignes déco grand public, à partir de 14,99 € chez Gifi pour un modèle mural. Elles symbolisaient une déco rapide et peu chère. L’ambiance a changé : la cuisine 2026 est pensée pour la vie de famille, avec le droit assumé au bazar caché, et le salon se rêve apaisé plutôt qu’en vitrine permanente.

Niches encastrées : l’alternative archi qui remplace les étagères filaires au salon

Dans les pièces de vie, la réponse la plus désirable se joue désormais dans les niches murales encastrées. En creusant légèrement l’épaisseur d’une cloison et en peignant la niche exactement de la même couleur que le mur, le rangement devient presque invisible. Plus de planches saillantes qui coupent la perspective : les objets semblent flotter, comme dans un petit écrin inspiré des maisons méditerranéennes.

Ces cavités se réalisent avec de simples plaques de plâtre lors d’une rénovation légère, sans budget démesuré. Dans un petit salon ou un couloir étroit, remplacer une grande étagère filaire par une ou deux niches suffit déjà à libérer de précieux centimètres visuels. On y pose quelques pièces choisies, un vase en grès ou quelques livres, dans un esprit slow déco qui tourne le dos à l’accumulation.

Façades de cuisine cannelées : la tendance 2026 qui balaie les étagères ouvertes

En cuisine, le ras-le-bol des étagères ouvertes est encore plus marqué : poussière, gras de cuisson, verres à réaligner avant chaque visite. Les décorateurs misent désormais sur des meubles fermés du sol au plafond, habillés de façades cannelées. Ces portes, parcourues de fines rainures verticales, créent un relief discret qui accroche la lumière et donne l’impression d’un travail de menuiserie sur mesure.

Ces façades texturées remplacent les portes ultra lisses et brillantes jugées froides. En bois clair, grège ou vert céladon doux, elles étirent visuellement la hauteur dans une petite cuisine tout en cachant vaisselle dépareillée et électroménager encombrant. Les fabricants misent sur des matériaux durables, bois véritable ou recyclé avec finitions mates faciles à vivre. Un conseil revient souvent : éviter le « tout cannelé » et les couleurs trop saturées, et se contenter d’un îlot ou d’un mur de colonnes cannelé, entretenu simplement avec une microfibre et une brosse douce dans les rainures.